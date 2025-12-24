Pamosties plkst. 2.00 vai 3.00 naktī bez iemesla? Iespējams, pie vainas kāds no šiem pārtikas produktiem 0
Tevi moka panikas lēkmes vai grūtības iemigt? Ja tā, iespējams, esi mēģinājis stresa mazināšanas tehnikas vai pat medikamentus, bet vai kāds tev jebkad ir pajautājis — ko tu ēd? Daudzus var pārsteigt fakts, ka daži ikdienas pārtikas produkti, no kuriem daļa tiek uzskatīti par veselīgiem, spēj pārlieku stimulēt nervu sistēmu un izraisīt miega traucējumus.
Runājot par trauksmi un bezmiegu, rakstā minētie pārtikas produkti, kas publicēti ziņu portālā Yourtangoo.com, var kalpot kā nemiera izraisītāji ikvienam. Vislielākais risks ir sievietēm un cilvēkiem pēc 40 gadu vecuma, personām ar paaugstinātu jutību pret medikamentiem, kā arī tiem, kuriem ir gremošanas vai imūnsistēmas traucējumi.
Kuri 5 produkti padara cilvēkus “uzvilktus” un trauksmainus?
1. Produkti, kas satur kofeīnu
Kofeīns ir labi zināms kā miega ienaidnieks. Pētījumā, kurā piedalījās cilvēki, kuriem ir panikas traucējumi, tika pierādīts, ka kofeīns paaugstināja stresa hormonu līmeni un aptuveni pusei izraisīja panikas lēkmes.
Kofeīns uztur mūsu ķermeni nomodā, bloķējot smadzenēs receptorus, kas veicina miegu.
Pat piecas stundas pēc kofeīna lietošanas 50% no tā joprojām cirkulē asinīs un pasliktina miega kvalitāti. Patiesībā kofeīnam nepieciešamas 16–24 stundas, lai pilnībā izvadītos no organisma. Tas nozīmē, ka pat viena rīta kafijas tase var ietekmēt tavu miegu naktī.
Lai pārbaudītu, vai kofeīns ir vaininieks, samazini tā daudzumu pakāpeniski, nevis pēkšņi — tas palīdzēs izvairīties no galvassāpēm, noguruma un koncentrēšanās grūtībām.