"Nelaimei notiekot, visi tēlos muļķus?" Andrejs aktualizē nopietnu problēmu, kas var "maksāt" cilvēku dzīvības
Sods par nepareizi novietotu automašīnu ir viena lieta, bet pilnīgi cita — ja tā kļūst par dzīvībai bīstamu šķērsli, jo ugunsdzēsēji glābēji nevarēs ātri piekļūt negadījuma vietai. Šo tēmu soctīklos aktivizējis kāds vīrietis.
“Diez, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aktualizē arī to, ka pie Rīgas Centra humanitārās vidusskolas (un turpat esošās sporta skolas un bērnudārza) Rīgas domes kultivētā nelegālā parkinga dēļ glābēji nevar piebraukt? Vai nelaimei notiekot visi tēlos muļķus, plātīs rokas un teiks — kā tad tā?” vietnē “Threads” dalās Andrejs Urbāns, kurš ikdienā aktualizē pilsētvides problēmjautājumus. Viņaprāt, teritorijā nepieciešami nolaižamie bollardi, lai piekļuvi iegūtu tikai skolas, sporta skolas un bērnudārza darbinieki, kuriem pieejama legāla stāvvieta vairāk nekā pietiekamā apjomā.
Šāda problēma pastāv jau gadiem ilgi. Piemēram, platformā “Facebook” atrodama VUGD publikācija, kur viņi tieši skaidro šo tēmu: “Autovadītāj, kā Tu novieto savu automašīnu? Ugunsdzēsēju glābēju ikdienas darba ritms ir ļoti ātrs un steidzīgs, jo saņemot zvanu uz 112 par to, ka, piemēram, ir izcēlies ugunsgrēks, ugunsdzēsēji glābēji nekavējoties steidzas palīgā. Šādos gadījumos ir ļoti būtiski pēc iespējas ātrāk un tuvāk nokļūt līdz notikuma vietai, bet reizēm nepareizi novietotas automašīnas traucē to izdarīt.
Arī pagājušajā nedēļā ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Rīgā, kur, kā liecināja sākotnējā informācija, ugunsgrēks bija izcēlies piecstāvu dzīvojamā mājā. Dodoties uz izsaukumu, ugunsdzēsēju glābēju piekļūšanu pie notikuma vietas bloķēja kāda vieglā automašīna. Par laimi, šajā gadījumā ēkā nebija izcēlies ugunsgrēks un glābēju palīdzība nebija nepieciešama.
Aicinām ikvienu autovadītāju, novietojot savu automašīnu daudzdzīvokļu māju pagalmos, padomāt par to, vai ugunsdzēsēju glābēju automašīna tiks tai garām! Vēršam uzmanību, ka ugunsdzēsības tehnika ir salīdzinoši liela un ar to nav iespējams manevrēt starp cieši novietotām automašīnām pagalmos tik viegli kā ar vieglo automašīnu.
Tāpēc, autovadītāj, lūdzu, vienmēr apdomā un pārliecinies, vai Tavs novietotais auto netraucēs ugunsdzēsējiem glābējiem pēc iespējas ātrāk palīdzēt cilvēkiem!” — raksta VUGD publikācijā.
Arī komentāros pie Urbāna publikācijas cilvēki atceras senu un traģisku notikumu, kad vairāk nekā pirms 10 gadiem ugunsgrēkā dzīvību zaudēja kāda ģimene, jo ugunsdzēsēji nepareizi novietota auto dēļ nevarēja piekļūt degošajam īpašumam. Vairāki komentētāji arī norāda, ka ugunsdzēsējus šādos gadījumos par mašīnu sabojāšanu nevajadzētu sodīt.
