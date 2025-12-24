Foto. pexels.com/ Elina Volkova

Vai notiks ziemassvētku brīnums un uzsnigs sniegs? Laika prognoze pirmajiem Ziemassvētkiem 0

LETA
16:48, 24. decembris 2025
Ziņas Dabā

Pirmajos Ziemassvētkos būs jāiztiek bez ziemai raksturīgiem laikapstākļiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas centra sinoptiķu prognozes.

25. decembrī debesis būs mākoņainas, tomēr vietām rietumu un centrālajos rajonos uzspīdēs arī saule.

Valsts austrumos palaikam gaidāmi nelieli nokrišņi – nakts pirmajā pusē sniegs, bet no priekšpusdienas lietus un slapjš sniegs. Vietām ceļi būs slideni.

Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, pēcpusdienā piekrastē un vakarā arī austrumos vējš brāzmās sasniegs 15-17 metrus sekundē.

Naktī termometra stabiņš valsts lielākajā daļā noslīdēs līdz +1…-3 grādu atzīmei, bet piekrastē būs +1…+4 grādi, maksimālā temperatūra dienā sasniegs 0…+4 grādus, vienīgi vietām piekrastē tā būs par kādu grādu augstāka.

