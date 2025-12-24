Ne Ziemassvētku brīnums, bet latviešu apņēmība un smags darbs – ļaudis soctīklos dižojas ar saviem sasniegumiem 0
Cik bieži tiek dzirdēts, ka citās pasaules valstīs cilvēki ir bagātāki, gudrāki un visādi citādi labāki? Taču vien retais zina, cik daudz Latvijā ir gudru un apņēmīgu cilvēku, kuri klusībā savu darbu paveic izcili.
Arturs sociālo mediju platformā “Threads” aizsācis interesantu diskusiju par latviešiem, kuri patiesībā sasniedz augstas virsotnes.
Viņš raksta, ka ir maza ražošanas uzņēmuma dibinātājs un īpašnieks. Kopš 2010. gada tepat Latvijā tiek projektēti un ražoti mikrofoni skaņu ierakstu studijām. Viņš norāda, ka 90% no visa ražošanas cikla tiek īstenoti tieši Latvijā.
Kāds cits vīrietis papildina diskusiju un norāda, ka arī viņam ir neliels uzņēmums. “Mūsu produktus var atrast industriālās tehnikas reduktoros visos pasaules kontinentos, izņemot Antarktīdu, bet par pēdējo neesmu 100% drošs,” viņš paskaidro.
Arī Anna pievienojas diskusijai: “Fūres katru nedēļu brauc uz Eiropu ar Latvijas ražojumiem. Nav izredžu kādam iestāstīt, ka Latvijā ir ļoti daudz ražotņu. Šeit ir pamaz domājošo cilvēku, kas zina, ko raksta un ir spējīgi argumentēt. Mans vīrs ir tālbraucējs, tāpēc es varu apstiprināt katru savu vārdu. Lepojos, ka Latvija dara un daudz!”
Liela daļa komentētāju novēl veiksmi un atzīst, ka lepojas ar tautiešiem, kuri gūst ievērojamus panākumus