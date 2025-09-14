Foto: TASS/ SCANPIX/ LETA

Krievijas žurnāliste un blogere Ksenija Sobčaka nokļuvusi nepatīkamā situācijā Parīzē. Kāds vietējais iedzīvotājs, izdzirdot krievu valodu, pienācis viņai klāt un asi izteicies par karu Ukrainā, raksta portāls “Oboz.UA”.

Incidents noticis Francijas galvaspilsētā uz ielas un ātri pāraudzis publiskā strīdā.

Notikuma brīdī Sobčaka filmēja interviju ar blogeri Sergeju Grigorjevu-Apolonovu. Sarunu pēkšņi pārtraucis kāds nejaušs garāmgājējs, kurš, izdzirdējis krievu valodu, pauda savu sašutumu par notiekošo Ukrainā.

“Slava Ukrainai!” – viņš uzsauca Krievijas propagandistei.

Vēlāk vietējais iedzīvotājs skaidroja, ka ir svarīgi atgādināt krieviem par to, kas šobrīd notiek Ukrainā.

“Visi zina par situāciju Ukrainā. Krievu valoda Eiropā nav tikai valoda – tas ir politisks simbols,” viņš teica.

Krievijas žurnāliste mēģināja aizstāvēties, norādot, ka pastāv “dažādi uzskati” par konfliktu.

“Jūs izrādāt rasismu, ja spriežat par cilvēku tikai pēc viņa valodas. Nedrīkst izteikt tik kategoriskus spriedumus tikai tāpēc, ka esat francūzis,” cenšoties neizrādīt sašutumu, norādīja Sobčaka.

Vēlāk savā “Telegram” kanālā Sobčaka notikušo komentēja krietni asāk:

“Jūs būsiet pārsteigti, uzzinot, cik daudzās valodās es protu pieklājīgi pasūtīt, kur vajag.

Man, krievietei, neviens ar pirkstu nenorādīs un nemēģinās piespiest slavēt to, ko es slavēt nevēlos.

Es pati izlemšu, ko runāt un ko atbalstīt,” viņa paziņoja.

Sobčaka ir pretrunīgi vērtēta personība gan Krievijā, gan Rietumos.

Viņa ir bijušā Sanktpēterburgas mēra Anatolija Sobčaka, kurš bija viens no Krievijas diktatora Vladimira Putina mentoriem, meita.

Tāpēc viņa medijos nereti dēvēta par viņa krustmeitu.

Pati Sobčaka šo faktu vienmēr ir noliegusi. Viņai ir Izraēlas pilsonība.

