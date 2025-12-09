Olga un Kaspars Kambalas mij laulības gredzenus.
“Mana sirds piedzīvoja sprādzienu no laimes!” Kambalu ģimenē noticis kas ļoti īpašs 0

13:35, 9. decembris 2025
Olga Kambala savos sociālajos tīklos dalījusies ar ļoti īpašu notikumu – viena no viņas meitām bildināta.

Kā zināms, Kambalu ģimene ir šova “Slavenības. Bez filtra” dalībnieki. Ne tikai šovā Olga ir tieša un atklāta, arī sociālajos tīklos viņa dalās ar visu, kas viņas dzīvē svarīgs.

“Vakar mana sirds piedzīvoja sprādzienu no laimes…” tā savu ierakstu par savas vidējās meitas laimi sociālajos tīklos sāk Olga.

“Mana meita Loreta tika bildināta. Un kaut arī viņa dzīvo tik tālu prom, tajā brīdī šķita, ka attālums starp mums vienkārši izkusa.”

Olga raksta, ka nespēj noticēt, ka viņas meita jau piedzīvojusi laimi, par ko daudzas sievietes sapņo.

“Manās acīs viņa vienmēr būs mans bērns, bet šodien es redzu arī stipru, mīlošu, nobriedušu sievieti, kura ir atradusi savu cilvēku. Es raudāju — no laimes, no lepnuma, no sajūtas, ka dzīve atkal atver jaunu, brīnišķīgu lapu. Attālums mūs šķir kilometros, bet ne emocijās. Mūsu saikne ir stiprāka par jebkuru okeānu.”

Olga sirsnīgi sveica savu meitu un viņas līgavaini: “Lai Loretas un viņas mīļotā kopīgais ceļš ir piepildīts ar mieru, siltumu un mīlestības gaismu. Es viņus apskauju ar visu savu sirdi.”

Kā liecina publiskotās fotogrāfijas un video, bildinājums noticis restorānā.

