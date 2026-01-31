“Cena ir pārāk augsta!” Zelenskis lūdz nepieļaut liktenīgu kļūdu 0
Atteikšanās sniegt atbalstu Ukrainai būtu ārkārtīgi bīstams solis, kura sekas varētu izrādīties liktenīgais visai Eiropai. Par to intervijā Čehijas medijam Rozhlas brīdinājis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Ukrainas līderim tika lūgts komentēt situāciju Čehijā, kur jaunajā valdošajā koalīcijā iekļuvuši arī politiķi, kas kritiski vērtē palīdzības sniegšanu Ukrainai. Zelenskis uzsvēra, ka šāds skatījums var būt ne tikai kļūdains, bet arī ļoti riskants.
“Ukraina kavē Krieviju. Ja kādam pasaulē ir atšķirīgs viedoklis, manuprāt, ir ļoti riskanti to pārbaudīt. Ja mēs nepalīdzēsim Ukrainai un Ukraina kritīs, pastāv risks, ka Krievija turpinās savu agresiju. Pat ja kāds tam pilnībā netic, es nedomāju, ka tas ir jāpārbauda. Cena ir pārāk augsta,” sacīja Zelenskis.
Viņš uzsvēra, ka Ukraina īsteno taisnīgu aizsardzību pret ārēju iebrukumu.
“Es uzskatu, ka atbalstīt Ukrainu ir morāli pareizi. Kā un cik lielā mērā, ir cits jautājums. Ir pilnīgi skaidrs, ka pasaule palīdz Ukrainai. Visa pasaule ir apvienojusies ap Ukrainu, nevis Krieviju. Visa pasaule, pat tās valstis, kas mums nepalīdz, atzīst, ka Krievija ir agresors,” uzsvēra Ukrainas prezidents.
Ukrainas līderis arī norādīja, ka pēc kara beigām cilvēki atcerēsies, kurš bija kurā pusē.
Rudenī Čehijas Republikā notika parlamenta vēlēšanas, kurās uzvarēja labējie populisti. Viņu līderis Andrejs Babišs, kurš vēlāk kļuva par premjerministru, nekavējoties paziņoja par nodomu pārtraukt militārās palīdzības finansēšanu Ukrainai , taču bija atvērts dalībai palīdzības programmās, kurām nebija nepieciešams finansējums no Čehijas budžeta.