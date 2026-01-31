Ukraina visiem ir apnikusi?! Rajevs atklāj, ar ko rezultēsies ASV miera centieni 0
ASV miera centieni līdz šim augļus nav nesuši. Vienlaikus šķiet, ka šobrīd mieram esam tuvāk nekā jebkad iepriekš. Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis, TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” atklāj, miera sarunu patieso ainu.
Rejevs neslēpj, ka netic kara beigām tuvāko divu mēnešu laikā. Vienlaikus viņš norāda, ka var notikt pozitīvas pārmaiņas, kuras tuvinās Ukrainu mieram. “Mēs redzam nogurumu gan ukraiņos, gan krievos. Nogurums ir arī starptautiskajā sabiedrībā,” teic rezerves pulkvedis. Piemēram, Davosā, Ukrainai bija jābūt galvenajai tēmai šī gada Davosas sarunās, taču tā aizvirzījās otrajā plānā.
Sīkāk uzzini video!