Pieci Latvijas ministri (kopš neatkarības atjaunošanas), kuri izpelnījušies vislielākās sabiedrības antipātijas. Pirmo uzminēsiet viegli!
Kopš 1991. gada Latvijā strādājuši vairāk nekā 150 ministri, bet tikai daži periodiski nonākuši sabiedrības īpaši asa skatiena priekšā. Sabiedriskie reitingi, plaši atspoguļoti skandāli un politiskās krīzes padarījuši viņu amatus par vieniem no visapspriestākajiem.
Šis apkopojums nevis spriež par cilvēkiem, bet raksturo momentus, kad konkrēto ministru darbība raisīja izteiktu sabiedrības polarizāciju. Pēc noteiktiem parametriem (reitingi, negatīvās atsauksmes medijos, pretrunīgu lēmumu pieņemšana) ar mākslīgā intelekta palīdzību izveidojām 5 ministru sarakstu, kuri savas darbības laikā tikuši vērtēti viskritiskāk.