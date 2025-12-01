Bijušais veselības ministrs Daniels Pavļuts saņem &#8220;Astra Zeneca&#8221; vakcīnas pret Covid-19 pirmo poti Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, 12.02.2021.
Bijušais veselības ministrs Daniels Pavļuts saņem “Astra Zeneca” vakcīnas pret Covid-19 pirmo poti Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, 12.02.2021.
Foto: Zane Bitere/LETA

Pieci Latvijas ministri (kopš neatkarības atjaunošanas), kuri izpelnījušies vislielākās sabiedrības antipātijas. Pirmo uzminēsiet viegli! 0

LA.LV
7:02, 1. decembris 2025
Stāsti Pieredze

Kopš 1991. gada Latvijā strādājuši vairāk nekā 150 ministri, bet tikai daži periodiski nonākuši sabiedrības īpaši asa skatiena priekšā. Sabiedriskie reitingi, plaši atspoguļoti skandāli un politiskās krīzes padarījuši viņu amatus par vieniem no visapspriestākajiem.

Viedoklis
Krista Draveniece: Ne vīrs, ne Cipule jāzākā par traģisko notikumu Daugavā, patiesībā vainīgs kas pavisam cits 97
Pieci Latvijas ministri (kopš neatkarības atjaunošanas), kuri izpelnījušies vislielākās sabiedrības antipātijas. Pirmo uzminēsiet viegli!
Kokteilis
Trīs zodiaka zīmes, kas decembrī saņems īpaši “brangas” prēmijas
Lasīt citas ziņas

Šis apkopojums nevis spriež par cilvēkiem, bet raksturo momentus, kad konkrēto ministru darbība raisīja izteiktu sabiedrības polarizāciju. Pēc noteiktiem parametriem (reitingi, negatīvās atsauksmes medijos, pretrunīgu lēmumu pieņemšana) ar mākslīgā intelekta palīdzību izveidojām 5 ministru sarakstu, kuri savas darbības laikā tikuši vērtēti viskritiskāk.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Lietotas automašīnas, kuras nevajadzētu iegādāties: eksperts norāda uz trim neuzticamiem modeļiem
Veselam
Omītes adītas zeķēm ir ne tikai emocionāla vērtība! 6 iemesli, kāpēc vilnas zeķu valkāšana nāk par labu veselībai
Apskati savu nabu vērīgāk: izrādās, ka tās forma var atklāt gan cilvēka rakstura iezīmes, gan iespējamo dzīves ilgumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.