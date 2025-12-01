Foto: Pexels

Šonedēļ ziema uz laiku atkāpsies. Laika prognoze pirmdienai 0

LETA
7:15, 1. decembris 2025
Visā Latvijā pirmdien termometra stabiņš pakāpsies virs nulles atzīmes, bet piejūrā gaidāms vēl siltāks laiks, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Diena būs mākoņaina, vienīgi dažviet Kurzemē uzspīdēs saule. Vietām, galvenokārt austrumos, iespējams lietus, atsevišķās teritorijās saglabāsies dūmakains laiks.

Pūtīs lēns, piekrastē arī mērens dienvidu puses vējš, un gaisa temperatūra svārstīsies +1..+5 grādu robežās, bet jūras piekrastē gaiss iesils līdz par +6..+8 grādiem.

Rīgā būs mākoņains laiks un dienas pirmajā pusē iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidvējš un gaisa temperatūra būs +2..+3 grādi.

