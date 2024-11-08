Labs gardums ar asumiņu! Marinētas kabaču šķēlītes 0
Saauguši kabači? Recepte, kas var noderēt.
Sastāvdaļas
• 1,2 kg mazu kabaču
• 200 g saldās paprikas
• 250 ml sarkanvīna etiķa
• 250 ml ūdens
• 2 ķiploka daiviņas
• sīpols
• tējkarote sāls
• ⅓ tējkarotes maltu melno piparu
• 3 ēdamkarotes zaļumu: baziliks, timiāns
• eļļa cepšanai
Pagatavošana.
Nelielus kabačus nomazgā un gareniski sagriež plānās (2–3 mm) šķēlēs. Katru no tām pārkaisa ar pipariem, sāli un ātri apcep sakarsētā augu eļļā (tā, lai neizjūk). Uz virtuves papīra dvieļa nosusina. Atdzisušās šķēlītes saritina kā ruletītes un kārto traukā ar augstām malām. Uzkaisa sakapātus garšaugus.
Sīpolu un ķiploka daiviņas smalki sakapā. Papriku sagriež kubiciņos vai salmiņos. Sīpolu, ķiploku un papriku apcep nelielā olīveļļas daudzumā, tad pielej sarkanvīna etiķi un ūdeni, uzvāra. Uzlej kabaču rullīšiem. Traukam uzliek vāku un noliek ledusskapī iestāvēties. Var ēst pēc pāris stundām, bet vislabāk garšo, ja kabači vismaz diennakti turēti marinādē. Sarkanvīna etiķa vietā var izmantot ābolu etiķi.