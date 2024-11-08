#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto – Aija Geida

Labs gardums ar asumiņu! Marinētas kabaču šķēlītes 0

Aija Geida
Mājas Receptes

Saauguši kabači? Recepte, kas var noderēt.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Atšķirība starp zālēm un indi ir tikai devā: lūk 3 uztura bagātinātāji, kas bendē tavu veselību
Krieviete pārsteigta un “palika uz pauzes”! Latvieši stāsta, kā ārzemēs “atmaskojuši” nekaunīgus tūristus 45
5 interjera kļūdas, kas liecina par bezgaumību jūsu mājoklī – skarbs dizainera viedoklis
Lasīt citas ziņas

Sastāvdaļas
• 1,2 kg mazu kabaču
• 200 g saldās paprikas
• 250 ml sarkanvīna etiķa
• 250 ml ūdens
• 2 ķiploka daiviņas
• sīpols
• tējkarote sāls
• ⅓ tējkarotes maltu melno piparu
• 3 ēdamkarotes zaļumu: baziliks, timiāns
• eļļa cepšanai

Pagatavošana.
Nelielus kabačus nomazgā un gareniski sagriež plānās (2–3 mm) šķēlēs. Katru no tām pārkaisa ar pipariem, sāli un ātri apcep sakarsētā augu eļļā (tā, lai neizjūk). Uz virtuves papīra dvieļa nosusina. Atdzisušās šķēlītes saritina kā ruletītes un kārto traukā ar augstām malām. Uzkaisa sakapātus garšaugus.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Pagājušajā gadā te arī vienu sievieti nosita tajā pašā vietā…” Vecumniekos uz gājēju pārejas notriekta sirmgalve
Vācijas kanclers Mercs: “Karš var turpināties vēl daudzus mēnešus. Mums jebkurā gadījumā jābūt tam gataviem”
“Viņi ir nedaudz apmaldījušies un apjukuši.” Soctīklotāji dalās savās sajūtās pēc Latvijas basketbola izlases uzvaras pār Igauniju

Sīpolu un ķiploka daiviņas smalki sakapā. Papriku sagriež kubiciņos vai salmiņos. Sīpolu, ķiploku un papriku apcep nelielā olīveļļas daudzumā, tad pielej sarkanvīna etiķi un ūdeni, uzvāra. Uzlej kabaču rullīšiem. Traukam uzliek vāku un noliek ledusskapī iestāvēties. Var ēst pēc pāris stundām, bet vislabāk garšo, ja kabači vismaz diennakti turēti marinādē. Sarkanvīna etiķa vietā var izmantot ābolu etiķi.

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.