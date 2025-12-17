Rīdzinieki nespēj atpazīt elementāru ceļa zīmi, kā rezultātā viņus publiski nokaunina Rīgas pašvaldības policija 29
Autovadītāja apliecību Latvijā nav iespējams nemaz tik viegli iegūt – topošajiem šoferiem jāapgūst teorija un jāiziet vismaz 10 minimālās braukšanas nodarbības. Ceļa zīme “Apstāties aizliegts” nav sarežģītākā no satiksmes noteikumu arsenāla – tā ir plaši pazīstama un bieži sastopama. Tomēr izrādās, ka Rīgā vismaz divās vietās tās atpazīšana autovadītājiem sagādā nopietnas grūtības, kā rezultātā pie iedzīvotājiem sociālajos medijos vērsusies Rīgas Pašvaldības policija.
Runa ir par Atpūtas ielu Rīgā, posmā no Ventspils ielas līdz Liepājas ielai. Šajā vietā daudzi transportlīdzekļu vadītāji nepareizi novieto savus spēkratus.
“Šajā ceļa posmā ir izvietota ceļa zīme Nr. 326. Šī ceļa zīme nosaka, ka transportlīdzekļu vadītājiem ir aizliegts novietot savus spēkratus tā, kā viņi ikdienā tos ir pieraduši novietot, visa ceļa posma garumā,” video stāsta Rīgas Pašvaldības policijas darbinieks.
Viņš aicina satiksmes dalībniekus ievērot ceļu satiksmes noteikumus, jo par šīs ceļa zīmes neievērošanu paredzēts sods 40 eiro apmērā, bet par transportlīdzekļa novietošanu ārpus ceļa sods ir 30 eiro.
Atpūtas iela nav vienīgā vieta Rīgā, kur pastāv šāda problēma. Līdzīga situācija ir arī Dīķu ielā. Arī tur autovadītāji nepareizi novieto savus transportlīdzekļus.
“Dīķu ielā, posmā no Graudu ielas līdz Priedkalna ielai, transportlīdzekļu vadītāji neievēro ceļa zīmes Nr. 326 prasības, kā arī novieto transportlīdzekļus ārpus ceļa,” skaidro darbinieks.
Video beigās policists redzams stāvam pie minētās ceļa zīmes, kas paredz aiz tās nenovietot transportlīdzekļus 90 metru attālumā, taču abās minētajās vietās aiz zīmes redzami vairāki transportlīdzekļi.
Viss nav tā, kā video stāsta pašvaldības policija
Situāciju komentē satiksmes speciālists, autoskolas pasniedzējs un docents Ēriks Griģis.
Satiksmes noteikumu 268. punkts nosaka, ka 326., 327., 328. un 329. zīmes darbība attiecas tikai uz to brauktuves pusi, kurā tā uzstādīta, nevis uz ceļa pusi.
Pēc CSN transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana atļauta ceļa labajā pusē iespējami vairāk pa labi uz nomales. Ceļu satiksmes likumā ir teikts, ka “ceļš — jebkura satiksmei izbūvēta teritorija (autoceļš, iela, prospekts, šķērsiela un tamlīdzīgas teritorijas visā platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliņas).