Sinoptiķi nāk klajā ar pirmajām laikapstākļu prognozēm Ziemassvētkos un gadumijā 0

LETA
8:43, 17. decembris 2025
Šīs nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā nedaudz paaugstināsies, bet Ziemassvētkos un gadumijā iespējams sals, prognozē sinoptiķi.

Ceturtdien, 18. decembrī, daudzviet gaidāma migla, vietām mazliet līs. Piektdien nokrišņi netiek prognozēti. Gaisa temperatūra gaidāma starp nulli un +7 grādiem, siltākais laiks būs Kurzemē.

Naktī uz sestdienu Latviju no ziemeļrietumiem šķērsos plaša nokrišņu zona, vairāk līs Vidzemē un Kurzemes rietumos, bet Latgalē lietus gaidāms dienā. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no dienvidrietumiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +3..+8 grādiem. Svētdien nav gaidāmi būtiski nokrišņi un gaiss kļūs par kādu grādu vēsāks.

22. – 24. decembrī iespējams lietus un sniegs. Sagaidāms, ka Ziemassvētkos vai pēc svētkiem iestāsies noturīgs sals, daļā valsts tas var būt kailsals.

