Ārsti nosauc vienu svarīgāko rīta ieradumu cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma
Ar vecumu zarnu veselība pasliktinās, tāpēc palielinās barības vielu uzsūkšanās traucējumu un hroniska iekaisuma risks. Tomēr noteikti ieradumi var palīdzēt uzturēt labu zarnu veselību, vēsta “Lrytas”*.
Tāpēc gastroenterologi cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma stingri iesaka savā rīta rutīnā iekļaut vienu vienkāršu ieradumu.
Kā ar vecumu mainās zarnu veselība
Kā skaidro gastroenteroloģe Dīpa Šaha (Deepa Shah), pētījumi liecina, ka ar vecumu zarnās var samazināties “labās baktērijas” un pieaugt “slikto baktēriju” daudzums, samazinās gremošanas enzīmu veidošanās un palielinās hroniska iekaisuma risks.
Medicīniskie pētījumi rāda, ka tā rezultātā var parādīties pastiprināta gāzu veidošanās un vēdera uzpūšanās, aizcietējums, dedzināšana kuņģī, apgrūtināta barības vielu – piemēram, kalcija un B12 vitamīna – uzsūkšanās, kā arī pasliktināties miega kvalitāte.
Tāpēc gastroenterologi cilvēkiem pēc 50 gadiem iesaka rītu sākt ar vienu pavisam vienkāršu darbību.
saka ārste Leibelisa Padilja (Leibelis Padilla). Tam piekrīt arī gastroenterologs Džonatans D. Veinbergers (Jonathanas D. Weinbergeris), norādot, ka glāze ūdens pirms rīta kafijas ir labvēlīga zarnu veselībai vairāku iemeslu dēļ.
viņš skaidro.
“Atjaunojot ūdens balansu vispirms, papildu šķidruma rezerves organismā palīdz nodrošināt pareizu gremošanu un var pasargāt no ar dehidratāciju saistītām problēmām, piemēram, aizcietējuma, galvassāpēm un noguruma.”
Ārste L. Padilja piebilst, ka pietiekama ūdens uzņemšana palīdz arī labāk uzsūkt barības vielas, uzturēt zarnu gļotādas veselumu un veicināt regulāru vēdera izeju.
Kā pareizi dzert ūdeni no rīta
Ārsti iesaka pēc ūdens izdzeršanas pagaidīt apmēram 30 minūtes un tikai tad dzert kafiju.
Šāds laika intervāls ir īpaši noderīgs pieaugušajiem, kuri cieš no aizcietējuma.
“Šo 30 minūšu laikā ūdens sāk iedarboties – organisma šūnas it kā “pamostas” un aktivizē gremošanas procesu,” saka D. Šaha. Ūdens arī nodrošina kuņģim papildu aizsardzību pret kafijas skābēm, tādējādi dienas laikā samazinot kuņģa problēmu un dedzināšanas risku.
