Foto: LETA

Martins Gauss patlaban nesaredz darba iespējas Latvijā… Nekas, mākslīgajam intelektam ir ko ieteikt Ieteikt







Latvijas nacionālās aviokompānijas “airBaltic” līdzšinējais valdes priekšsēdētājs Martins Gauss, kurš pirmdien, 7.aprīlī, tika atlaists no amata, atklājis, ka patlaban nesaredz darba vai biznesa iespējas Latvijā. Taču, viņš neslēpa, ka, ja Latvija nākotnē augs straujāk nekā citas Eiropas valstis, tad, iespējams, viņš varētu atrast kādu “labu ideju”.

Reklāma Reklāma

Izklaides nolūkos nolēmām apvaicāties mākslīgā intelekta rīkam, kādus variantus tas piedāvātu Gausam darba sakarā. Tā teikt – “ceļa maizei”!

Nedomājot pārāk nopietni, bet drīzāk ar humora pieskaņu, mākslīgā intelekta rīks Gausam piedāvā piecas darba opcijas:

1. Aviācijas YouTube kanāla vadītājs

Kā cilvēks, kurš ir vadījis nacionālo aviokompāniju, Gauss varētu uzsākt savu YouTube kanālu, kur dalītos ar aizraujošiem stāstiem par aviācijas pasauli – lidmašīnu tehnoloģijām, aviokompāniju stratēģijām un, protams, kā novērst haosu aviokompānijā krīzes brīžos.

2. “Aviokompāniju treniņprogramma” – motivācijas runātājs

Pēc gadiem, kas pavadīti aviokompāniju vadībā, Gauss varētu kļūt par iedvesmojošu runātāju un dalīties ar savām lielākajām kļūdām, kas dzīvē pieļautas. Viņš varētu vadīt seminārus par to, kā “nolaist lidmašīnu”, bet ne tikai burtiskā nozīmē.

3. Sociālo tīklu influencera loma

Ar savu pieredzi un zināšanām aviācijā un uzņēmējdarbībā Gauss varētu kļūt par influenceri, kurš runā par lidmašīnām, ceļojumiem un arī ikdienas dzīves izaicinājumiem. Viņa pieredze no aviosabiedrībām varētu kļūt par pamatu “ceļojumu un biznesa padomiem” sociālajos tīklos.

4. Konsultants spēļu industrijā (aviācijas simulatori)

Gauss varētu piedāvāt savu pieredzi aviācijas pasaulē, sadarbojoties ar video spēļu izstrādātājiem, kuri veido lidmašīnu simulātorus un aviācijas spēles. Viņš varētu konsultēt par to, kā padarīt šīs spēles reālistiskākas vai pievienot jaunas aviācijas funkcijas. Būtu interesanti redzēt, kā “airBaltic” izdzīvotu simulatoru spēlē!

5. TV šova “airBaltic zem lupas” vadītājs

Gauss varētu vadīt izklaidējošu TV šovu par “airBaltic”. Tajā tiktu atklāta visa patiesība par Latvijas aviokompāniju, bet beigās šovs izrādītos kā psiholoģiska spēle, kurā pats Gauss tiktu atmaskots.

Reklāma Reklāma

Iepriekš jau ziņots, ka “airBaltic” padome pirmdien, 7.aprīlī, nolēma no amata atbrīvot Gausu. “airBaltic” pagaidu izpilddirektora pienākumus pildīs valdes loceklis un operatīvās vadības direktors Pauls Cālītis.

Gauss sacīja, ka atlaišana no amata viņam bija pārsteigums, lai gan politiķi to jau kādu laiku pieprasīja.