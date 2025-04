Līdzšinējais Latvijas nacionālās aviokompānijas “airBaltic” valdes priekšsēdētājs Martins Gauss, kurš pirmdien tika atlaists no amata, pauž lepnumu par 13 gadu laikā paveikto lidsabiedrībā, liecina Gausa ieraksts tviterī. Viņš norāda, ka pirmdien Latvijas valdība kā lielākais aviokompānijas akcionārs ir izteikusi neuzticību, un “airBaltic” padome ir rīkojusies atbilstoši, raksta Gauss.

Viņš papildina, ka viņš atstāj lidsabiedrību pēc 13 intensīviem gadiem, un viņš ir lepns par to, kas ir “uzbūvēts”, proti, noturīga aviokompānija, uzticīga komanda un ambicioza vīzija. “Es esmu devis visu, un es to darītu vēlreiz,” norāda Gauss. Viņš izsaka pateicību visiem, kas stāvējuši viņam līdzās. Gauss darbu “airBaltic” sāka 2011.gada 1.novembrī.

Latvijas nacionālās aviokompānijas “airBaltic” pagaidu padome nav lēmusi par kompensāciju izmaksāšanu līdzšinējam “airBaltic” valdes priekšsēdētājam Martinam Gausam, kas pirmdien tika atlaists no amata, sacīja “airBaltic” pagaidu padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs.

Komentējot, vai Gausam tiks izmaksāta kompensācija par atlaišanu no amata, Martinovs norādīja, ka padome šādu lēmumu par kompensāciju izmaksāšanu nav pieņēmusi. Viņš papildināja, ka patlaban šādu jautājumu nav paredzēts iekļaut darba kārtībā. Savukārt konkurss uz jauna “airBaltic” valdes priekšsēdētāja amatu tiks izsludināts tuvākajā laikā, atzīmēja pagaidu padomes priekšsēdētājs.

Arī soctīkliem ir savs vērtējums par notikušo, lūk, komentāru izlase!

Today, my journey as CEO of @airBaltic comes to an end. The Latvian government, as majority shareholder, has withdrawn its trust — and the Supervisory Board has acted accordingly.

I leave after 13 intense years, proud of what we built: a resilient airline, a loyal team, and a… pic.twitter.com/ofUheGVY8W

— Martin Gauss (@Gaussm) April 7, 2025