Masks publiski paziņo, kuri “Twitter” konti tiks bloķēti

Sociālais tīkls “Twitter” turpmāk bloķēs kontus, kuros tiek ievietota informācija par cilvēku atrašanās vietu attiecīgajā brīdī, savā tvītā paziņoja “Twitter” jaunais īpašnieks Īlons Masks.

“Jebkurš konts, kas reālajā laikā publicēs informāciju par kāda cilvēka atrašanās vietu, tiks apturēts, jo tas ir fiziskās drošības pārkāpums. Tas attiecas arī uz saišu ievietošanu uz vietnēm, kurās ir informācija par atrašanās vietu reālajā laikā,” tvītoja Masks.

Any account doxxing real-time location info of anyone will be suspended, as it is a physical safety violation. This includes posting links to sites with real-time location info.

Posting locations someone traveled to on a slightly delayed basis isn’t a safety problem, so is ok.

