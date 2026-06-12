Foto. Scanpix/LETA/Christoph Dernbach/dpa

Masveida haoss sociālajos medijos: lietotāji ziņo par problēmām “Facebook”, “Messenger” un “Instagram” 0

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LA.LV
18:17, 12. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Tūkstošiem lietotāju piektdien ietekmēja plašs darbības traucējums, kas skāra uzņēmuma Meta platformas – “Instagram”, “Facebook” un “Messenger” -, liecina sociālo tīklu ieraksti un vietnes “Downdetector” dati, ziņo “The New York Post”.

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“Downdetector” rādīja strauju “Instagram” problēmu pieaugumu – no aptuveni 25 sūdzībām līdz vairākiem tūkstošiem, lietotājiem ziņojot, ka viņi ir automātiski izrakstīti no kontiem, nevar ielādēt lietotni vai piekļūt saviem profiliem.

Uzņēmums “Meta” apstiprināja darbības traucējumus. Komunikāciju viceprezidents Endijs Stouns platformā “X” rakstīja: “Mēs zinām, ka cilvēkiem pašlaik ir problēmas ar piekļuvi mūsu pakalpojumiem. Mēs strādājam pie to novēršanas.”

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Neapmierinātie lietotāji ātri sāka dalīties pieredzē “Downdetector” komentāru sadaļā. Kāds rakstīja, ka viņu sagaidījusi “tukša lapa”, bet cits norādīja, ka pēkšņi ticis izrakstīts no konta un vairs nevarēja ielogoties.

Traucējumi, šķiet, skāra ne tikai “Instagram”. Platformā “X” lietotāji ziņoja, ka viņi ir izrakstīti arī no “Facebook” un “Messenger”, un mēģinot atkal pieslēgties, saņēmuši kļūdu paziņojumus.

“Vai kādam vēl ir problēmas ar “Messenger”? Es tiku izrakstīts un nevaru atkal ielogoties – nezināma kļūda,” rakstīja kāds lietotājs, un līdzīgus ierakstus publicēja daudzi citi.

Vēl kāds lietotājs rakstīja: “”Facebook” nedarbojas? Mani izmeta ārā un rāda pieprasījuma kļūdu.” Daži norādīja, ka gan “Facebook”, gan “Messenger” viņus automātiski izrakstījis, bet citi apšaubīja, vai traucējumi ir globāli. Vienā ierakstā pat apgalvots: “”Facebook” nedarbojas visā pasaulē.”

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