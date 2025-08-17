#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

VIDEO. “Viņš atnāca pats” – vīrietis stāsta par neparastu draudzību, kāda viņam izveidojusies ar savvaļas lapsēnu 0

LA.LV
18:13, 16. augusts 2025
Stāsti Pieredze

Sociālajā tīklā “Facebook” sirsnīgu uzmanību izpelnījies Jura Bērzkalna video par neparastu draudzību starp cilvēku un savvaļas lapsu.

Reklāma
Reklāma

Autors pie ieraksta raksta:

Kokteilis
Cilvēki, kas dzimuši šajos 4 datumos, uz Zemes nav pirmo reizi
Kokteilis
Svariem visvairāk veicas janvārī, bet Auniem – oktobrī: katras zodiaka zīmes veiksmīgākais gada mēnesis
Veselam
Kāpēc pāri šķiras pēc gadiem ilgas kopdzīves: 10 biežākie iemesli
Lasīt citas ziņas

“Šis gads man atnesa nevis suni, kā biju domājis, bet ko daudz īpašāku – draudzību ar lapsēnu. Viņš atnāca pats, bez ielūguma, kā kluss un brīvs dabas vēstnesis.

Lapsa, kas prot gaidīt un reizē, ilgojoties, arī parāda savu tuvību. Viņš ir savvaļas brīvs un vienlaikus pietuvojies cilvēkam.

CITI ŠOBRĪD LASA
Baltijas un Ziemeļvalstu līderi: “Nekādi lēmumi par Ukrainu bez Ukrainas un nekādi lēmumi par Eiropu bez Eiropas”
Putinam vēl nav gana – viņš vēlas, lai krievu valoda kļūst par oficiālu valodu Ukrainā
Kokteilis
Svariem visvairāk veicas janvārī, bet Auniem – oktobrī: katras zodiaka zīmes veiksmīgākais gada mēnesis

Es viņu nosaucu par Mazo Princi – kā pasakā, lai atgādinātu, ka patiesas draudzības noslēpums ir laiks, ko viens otram dāvinām.”

Video redzams, kā “Mazais Princis” ar mierīgu ziņkāri tuvojas Jurim, apliecinot, ka pat savvaļas dzīvnieks var rast uzticēšanos un draudzību ar cilvēku.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
FOTO. Pienācis laiks rotaļām – lapsēni pirmoreiz pamet midzeni un iepazīst lielo pasauli
VIDEO. Daba nestrādā pēc cilvēka loģikas. Latvijā nofilmēts, kā viens lapsu mazulis apēd otru
Zini, kas dzīvo tavā šķūnītī? Kā lapas pielāgojušās pilsētai – ko ēd, kur guļ, kur vairojas?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.