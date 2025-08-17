VIDEO. “Viņš atnāca pats” – vīrietis stāsta par neparastu draudzību, kāda viņam izveidojusies ar savvaļas lapsēnu 0
Sociālajā tīklā “Facebook” sirsnīgu uzmanību izpelnījies Jura Bērzkalna video par neparastu draudzību starp cilvēku un savvaļas lapsu.
Autors pie ieraksta raksta:
“Šis gads man atnesa nevis suni, kā biju domājis, bet ko daudz īpašāku – draudzību ar lapsēnu. Viņš atnāca pats, bez ielūguma, kā kluss un brīvs dabas vēstnesis.
Lapsa, kas prot gaidīt un reizē, ilgojoties, arī parāda savu tuvību. Viņš ir savvaļas brīvs un vienlaikus pietuvojies cilvēkam.
Es viņu nosaucu par Mazo Princi – kā pasakā, lai atgādinātu, ka patiesas draudzības noslēpums ir laiks, ko viens otram dāvinām.”
Video redzams, kā “Mazais Princis” ar mierīgu ziņkāri tuvojas Jurim, apliecinot, ka pat savvaļas dzīvnieks var rast uzticēšanos un draudzību ar cilvēku.