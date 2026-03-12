Foto: Pexels

Vīrieša paradums dzert karstu kafiju no termosa beidzies traģiski – viņš bija tikai 50 gadus vecs

21:09, 12. marts 2026
Pirms neilga laika kāda traģēdija satricināja Taivānu. Kāds vīrietis nomira no saindēšanās ar svinu pēc tam, kad gandrīz 20 gadus katru dienu dzēra karstu kafiju no viena un tā paša termosa.

Ārsti apgalvo, ka šis gadījums ir nopietns brīdinājums ikvienam, kurš gadiem ilgi lieto vecas pudeles vai termosus.

Bojāgājušajam bija aptuveni 50 gadu, un viņam bija vairāk nekā 30 gadu liela autovadītāja pieredze. Kādu dienu, pa ceļam uz darbu, vīrietis ar savu automašīnu ietriecās veikalā, pat nemēģinot bremzēt, ziņo ārvalstu mediji.

Pirmie glābēji viņu atrada dezorientētu, un turpmākajās pārbaudēs tika atklāta smaga anēmija, smadzeņu atrofija un nieru darbības traucējumi.

Pacients tika pārvests uz nefroloģijas nodaļu tālākai izmeklēšanai. Nefrologs Hongs Juņs-Sjans vēlāk atstāstīja šo gadījumu Taivānas televīzijā, izmantojot to kā piemēru, lai ilustrētu bīstamību, ko rada ilgstoša viena un tā paša dzeramā trauka lietošana.

Viņš mudināja cilvēkus regulāri nomainīt ūdens pudeles un termosus.

Izmeklējot vīrieša stāvokļa pasliktināšanās cēloņus, ārsti uzzināja, ka vīrietis pēdējā laikā ir pastāvīgi juties noguris un viņam ir mainījusies garšas sajūta – ēdiens viņam bieži šķita nepietiekami sāļš.

Šo simptomu kombinācija liecināja par iespējamu saindēšanos ar svinu, ko vēlāk apstiprināja asins analīzes.

Meklējot toksīna avotu, ārsti atklāja, ka pacients gandrīz 20 gadus lieto vienu un to pašu kafijas termosu.

Laika gaitā trauka iekšējais oderējums bija sarūsējis un, kā izrādījās, katru dienu dzēriena skābajā vidē izdalīja svinu.

Vīrietim galu galā sāka parādīties deģeneratīvi, demencei līdzīgi simptomi, un viņa veselība turpināja pasliktināties. Vēlāk viņam attīstījās pneimonija, un apmēram gadu vēlāk viņš nomira autoavārijā.

Ārsti brīdina, ka skābi vai sārmaini dzērieni, tostarp augļu sulas, kafija, tēja, var palielināt smago metālu izskalošanās risku no veciem vai bojātiem termosiem, īpaši, ja dzērieni tajos tiek glabāti ilgstoši.

Cilvēkiem tiek ieteikts regulāri pārbaudīt šādu piederumu stāvokli un savlaicīgi tos nomainīt, lai izvairītos no nopietnām un dažreiz letālām veselības komplikācijām.

