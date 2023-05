Mežā uziet ap 200 kilogramu makaronus. Kāpēc tie tur nonākuši?

Makaroni daudziem cilvēkiem ir būtisks pārtikas produkts. Tas ir īpaši iecienīts ASV Ņūdžersijas iedzīvotāju vidū, kur tautas skaitīšanas dati liecina, ka vairāk nekā 1 miljons iedzīvotāju ir ar savām saknēm no Itālijas, vēsta portāls Cnn.com.

Tātad jautājums, kāpēc lai kāds izmestu ap 200 kg makaronu vietējā mežā, liedzot kādiem, kas varbūt trūcīgāki, šo pārtiku vienkārši izmantot ēšanai? Šis jautājums daudziem vietējiem iedzīvotājiem nelika mieru.

Incidents uzņēma apgriezienus, kad kāds Ali Allocco savā Twitter kontā ievietoja ekrānuzņēmumu ar makaroniem mežā. Piektdienas pēcpusdienā tam bija jau vairāk nekā 5 miljoni skatījumu un vairāk nekā 4500 retvītu.

Kā raksta portāls, šī ģimene tomēr netiks publiskota, jo tēma ir jutīga, tomēr vainīgos ir izdevies atrast.

“Mēs lēšam, ka tur bijis pāris simti kilogramu nevārītu makaronu, kas tika izņemti no iepakojuma un pēc tam izmesti gar strauta malu. Mitruma un lietus iespaidā tie palika mīksti un izskatās kā vārīti.”

Komentējot makaronu incidentu, Oldbridžaas mērs Ouens Henrijs sacīja, ka, ja persona būtu zvanījusi par to, ko darīt ar makaroniem, pilsētiņa būtu varējusi ieteikt citas iespējas, piemēram, nogādāt tos pārtikas bankā. “Šo produktu varēja pareizi iznīcināt,” viņš teica. Henrijs teica, ka sakopšana mežā prasījusi apmēram 2 stundas – tik daudz makaronu tur bijis.

Iedzīvotāji izsaka minējumus, ka makaroni, iespējams, bija mājās uzkrājušies no Covid-19 pandēmijas laika un nu tiem beidzies derīguma termiņš, tāpēc cilvēki nolēmuši tos kaut kur izmest.

THE GREAT MYSTERY OF THE PASTA IN THE WOODS HAS BEEN SOLVED

This pasta week, 200 pounds of what looked to be plain cooked pasta were mysteriously found in a New Jersey forest.

How did it get there?

Why was it cooked??

