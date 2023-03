No 1. aprīļa, lai varētu norakstīt nomedīto mežacūku, būs jābūt reģistrētam digitālajā sistēmā “Mednis”. Bez reģistrācijas lietotnē dzīvnieku norakstīt nebūs iespējams. Tas tad būs jādara kādam citam kolektīva biedram. Foto: Ivars Koloda

Mežacūkas no 1. aprīļa varēs norakstīt tikai lietotnē “Mednis” Ieteikt







Linda Dombrovska, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Nākamajā – 2023./2024. gada – medību sezonā medniekiem būs jāreģistrē nomedītās mežacūkas mobilajā lietotnē “Mednis”, izmantojot digitālus marķieru numurus. Tas atcels vajadzību pēc fiziskiem mežacūku marķieriem un nepieciešamību papildus iesniegt informāciju par izmantotajām mežacūku medību atļaujām.

Šis Valsts meža dienesta paziņojums daļai mednieku izraisīja prieku, ka pārejam uz modernām tehnoloģijām, bet daudziem savukārt – neapmierinātību. Ko darīt tiem, kam ir tikai podziņtelefoni? Ko darīt, ja medību platībās nav zonas? Medniekiem ir daudz jautājumu, tādēļ piedāvājam atbildes uz daļu no tiem.

Ko darīt, ja medību platībās nav interneta pārklājuma, nav zonas?

Lietotne “Mednis” veidota, tieši domājot par šīm situācijām. Ja esi autorizējies mājās, nevajag iziet no lietotnes, jo bezzonā nebūs iespējams atkal sistēmai pieslēgties. Medījamo dzīvnieku lietotnē var reģistrēt arī bezsaites režīmā, jo ģeolokācijas noteikšana nav atkarīga no pārklājuma. Medījumu reģistrē lietotnē, un medniekam ir 24 stundas, kuru laikā informācija par nomedīto dzīvnieku ir jāiesniedz VMD. Tas nozīmē, ka, iebraucot zonā, lietotne varēs nosūtīt informāciju par reģistrēto dzīvnieku VMD. To var pārbaudīt un izdarīt manuāli.

Kāpēc nevar pievienot VMD kontu?

Šī iespēja būs pieejama no šā gada 1. aprīļa, kad būs arī iespējams norakstīt nomedītās mežacūkas. Līdz 1. aprīlim ir iespējams autentificēties tā, lai var redzēt savu vārdu/uzvārdu, mednieka un/vai mednieka vadītāja apliecības numurus, kā arī informāciju par sezonas karti.

Kāpēc nestrādā sadaļa MTL – medību tiesību lietotājs?

Šī funkcija būs pieejama, sākot ar 1. aprīli, kad arī automātiski pievienosies viena atbildīgā persona, kura varēs pievienot lietotnē administratorus – medniekus no kluba, kuriem būs plašākas iespējas rīkoties ar lietotni. Tāpat arī no 1. aprīļa būs iespējams redzēt medību platību karti – tieši tādu pašu, kāda tagad pieejama Meža valsts reģistrā.

Vai ir jābūt reģistrētam lietotnē “Mednis”, lai dotos medībās?

No 1. aprīļa, lai varētu norakstīt mežacūku, būs jābūt reģistrētam “Mednī”. Ja neesi reģistrēts lietotnē, dzīvnieku norakstīt nav iespējams, tas jādara kādam citam. Norakstīšana notiek nomedīšanas vietā, līdzīgi kā tas ir, kad šobrīd tiek uzlikts savilcējs. Nākotnē paredzēts, ka varēs aizstāt medību pārskatus dzinējmedībās arī ar lietotni “Mednis”. Pārejas posmā mednieku klubi varēs izvēlēties – izmantot veco sistēmu vai jauno, bet tas neattieksies uz mežacūku medībām, kas jebkurā gadījumā būs jānoraksta lietotnē “Mednis”. Sistēmas miksēt nevarēs. Ja klubs izvēlas izmantot lietotni “Mednis”, tad medniekam būs jābūt reģistrētam lietotnē, lai viņu varētu pievienot medību platībām. Šajā gadījumā papildus nekādas atskaites VMD nebūs jāsniedz, dzīvnieku norakstīšana notiks lietotnē “Mednis”, atskaites automātiski tiks iesniegtas VMD.

Ko darīt, ja vecāka gadagājuma medniekiem ir tikai podziņtelefoni?

Tādā gadījumā jāprasa palīdzība kolēģiem, kas var autentificēt mednieku, izmantojot kādu no autentificēšanās veidiem. Tas ir jāizdara tikai vienu reizi. Ja cilvēkam nav internetbankas, e-paraksta, tad jāvēršas Valsts meža dienestā.

Kas tagad jādara bebru medībās?

Medī tāpat kā iepriekš, nekas nemainās. Ņem vērā, ka tomēr ir arī iespēja ziņot par nomedīto bebru lietotnē “Mednis”, bet tas šobrīd notiek brīvprātīgi un pārejas posmā vēl būs par nomedīšanas faktu jāziņo atbildīgajai personai.

Kā būs iespējams reģistrēt, kura mežacūka ir kura, ja kādai būs konstatēts ĀCM?

Lietotne piešķirs nomedītajai mežacūkai numuru, kuru katram izdevīgākajā veidā ir iespējams pievienot medījumam – ar līplenti, papīra marķieri utt. Nav noteikts veids, kā ir jāmarķē. Galvenais, lai mežacūkas pēc šī numura pēc tam var identificēt. Trešais pielikums vairs nav jāaizpilda, bet ir jāziņo atbildīgajai personai par nomedīšanas faktu.

Kā norakstīt ievainoto dzīvnieku, ja pēc izsekošanas tas ir laukā vai mežā ārpus līguma teritorijas?

Ja dzīvnieks ir ievainots un ir nepieciešama tā izsekošana, sākotnēji ievainošanas vietā jāpiereģistrē ievainošanas vieta, pie medījumu norakstīšanas norādot pazīmi “Ievainots”. Pēc datu pazīmes VMD saņems informāciju par ievainošanas faktu un vietu iecirknī, kur tas noticis. Pēc ievainota dzīvnieka nomedīšanas “Mednī” ievainoto dzīvnieku sadaļā izvēlas ierakstu un jau ar precizēto informāciju, kā arī fotoattēlu, jaunām koordinātām nosūta datus uz VMD ar pazīmi “Nomedīts”. Iesniegtajos vienumos būs redzami abi iesniegtie rādījumi – gan ievainošanas fakts, gan nomedīšanas fakts. Ievainots dzīvnieks “Mednī” saskarnē ir redzams visiem iecirkņa biedriem, un nosūtīt to kā nomedīto var jebkurš biedrs. Izsekošanas laikā attiecīgi tad var atrādīt saskarnē ievainošanas faktu, ko šobrīd izseko, tur būs gan datums, gan laiks, pēc kā VMD var pārbaudīt, ka bija ienācis ievainošanas fakts.

Žurnāla “Medības” “YouTube” kanālā iespējams noskatīties informatīvo semināru par lietotnes “Mednis” funkcionalitāti.