Slaidiņš publicē video, kā notika ēnu flotes kuģu saspridzināšana Melnajā jūrā
Tankkuģis “Midvolga-2”, kas bija ceļā no Krievijas uz Gruziju, paziņoja, ka tam 80 jūdžu attālumā no Turcijas krasta uzbrukts, teikts otrdien izplatītajā Turcijas Transporta un infrastruktūras ministrijas paziņojumā.
“Pēc HUR informācijas, Krievijas ēnu flote šobrīd sastāv no 756 kuģiem, vēl nesen to bija tikai apmēram 300. Notriektajiem kuģiem ir noteiktas starptautiskas sankcijas, jo vairākkārt mainījuši karogus vai ceļojuši vispār bez tiem, izslēguši transponderus, veikuši pārkraušanu jūrā un tamlīdzīgi, pārkāpjot visus iespējamos starptautiskos noteikumus,” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
Formāli šie kuģi piederot Ķīnas uzņēmumiem, bet kuģo krievu kapteiņi.
Ukraina gan publiski paziņojusi, ka viņai nav nekāda sakara ar Melnajā jūrā notikušo uzbrukumu Krievijas tankkuģim “Midvolga-2”, kas vedis saulespuķu eļļu, platformā “X” apliecināja Ukrainas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Heorhijs Tihijs.
“Ukrainai nav nekāda sakara ar šo incidentu, un mēs oficiāli noraidām jebkādas tamlīdzīgas apsūdzības, ko izvirzījusi Krievijas propaganda,” pauda Tihijs.
Tā varētu būt Krievijas provokācija, pieļāva amatpersona.
“Turklāt maršrutam no Krievijas uz Gruziju caur Turcijas īpašo ekonomisko zonu nav jēgas, un tas norāda uz to, ka Krievija, iespējams, visu šo notikumu ir inscenējusi,” norādīja ministrijas pārstāvis.