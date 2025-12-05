Evika Siliņa
5. decembris 2025
Valdības krišanai īsti nav pamata, intervijā Latvijas Radio apgalvoja Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).

Jautāta par valdības turpmāko darbu, politiķe atgādināja, ka ceturtdien Saeima ar 52 balsīm nobalsoja par nākamā gada valsts budžetu, tāpēc, viņasprāt, jautājums par valdības krišanu esot opozīcijas izdomāts.

Siliņa nedomā, ka viedokļu nesakritības ar Zaļo un zemnieku savienību pārējām koalīcijas partijām ir bieža parādība. “Skaidrs, ka esam demokrātiskā sabiedrībā, ir trīs partijas, un mans darbs ir panākt, lai šīs trīs partijas spēj strādāt,” sacīja premjere.

Viņa ir pārliecināta, ka lielā mērā opozīcija runā par valdības krišanu tāpēc, ka ir izdevies pieņemt labu nākamā gada budžetu, tāpēc īsti neesot par ko kritizēt, turklāt valdības sabrukums neesot sabiedrības interesēs. Siliņa domā, kā arī Latvijas labais kredītreitings saistīts tieši ar politisko stabilitāti valstī.

Kā ziņots, koalīcijai jau ilgstoši tiek vaicāts par tās spēju turpināt darbu, ņemot vērā iekšējās starppartiju ķildas un atšķirīgus viedokļus būtiskos jautājumos.

