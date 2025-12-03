Centrālā svētku egle Rīgā 2025.

LETA
7:33, 3. decembris 2025
Trešdien Latvijā valdīs mākoņains laiks, vietām gaidāmi nelieli nokrišņi, bet Kurzemē brīžiem skaidrosies, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Dienā būs mākoņains laiks, vienīgi dažviet Kurzemē mākoņi izklīdīs un debesis skaidrosies. Vietām centrālajā un austrumu daļā gaidāmi nelieli nokrišņi – lietus un slapjš sniegs, un dominēs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš.

Vietām austrumos arī dienas laikā saglabāsies migla, bet gaisa temperatūra būs 0…+5 grādu robežās.

Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks un dienas laikā brīžiem gaidāms neliels lietus. Pūtīs pārsvarā lēns dienvidaustrumu vējš, un gaisa temperatūra būs +2…+3 grādi.

