Foto: Scanpix/CHINE NOUVELLE/SIPA/LETA

Miers ir tuvāk vai tālāk? Kremlis pēc piecas stundas ilgušajām sarunām ar ASV atklāj, pie kā abas puses nonākušas 0

LETA
7:42, 3. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Otrdien Maskavā notika Putina sarunas ar ASV prezidenta Donalda Trampa īpašajiem sūtņiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru. Nule notikušās ASV un Krievijas sarunas bija konstruktīvas, žurnālistiem pēc sarunām sacīja Krievijas diktatora Vladimira Putina palīgs Jurijs Ušakovs.

“Savienojums patiesi ir pārrauts!” “The Atlantic” atklāj Eiropas reakciju uz ASV negaidīto lēmumu
Kokteilis
Šos ēdienus nevajadzētu likt uz Vecgada svinību galda – Ugunīgais Zirgs būs nikns
“Viņš labi apzinās…” NATO atbild Putinam uz viņa paziņojumu par gatavību tieši tagad karot ar Eiropu
Lasīt citas ziņas

Kremlī notika “ļoti noderīga, konstruktīva, informatīva” tikšanās ar ASV pārstāvjiem, Ušakova teikto citē ziņu aģentūra “Interfax”. Tikšanās ilga teju piecas stundas.

“Mēs, protams, ar saviem amerikāņu kolēģiem pārrunājām to projektu saturu, tos dokumentus, ko amerikāņi pirms kāda laika nodeva Maskavai, pārrunājām šos dokumentus,” sacīja Ušakovs.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Lietuvas policijas video par “huligāniem”, kas jau otro dienu plosās pilsētā, kļūst par īstu svētku sensāciju
Apstiprinātas izmaiņa izdienas pensiju regulējumā: kuru profesiju pārstāvjus tās ietekmēs, un kuri tiks cauri sveikā?
Pēc sarunām ar Krieviju ASV atklāj kārtis: lūk, kas šobrīd ir galvenais strīdu objekts, kas kavē kara izbeigšanu

Viņš norādīja, ka Maskava līdzās sākotnējam ASV plānam par noregulējumu Ukrainā ir saņēmusi vēl četrus dokumentus.

“Mēs neapspriedām konkrētus formulējumus, konkrētus amerikāņu priekšlikumus, bet pārrunājām būtību, kas ir iestrādāta šajos amerikāņu dokumentos,” klāstīja Ušakovs.

“Mēs kaut kam varējām piekrist, un prezidents to saviem sarunu biedriem apstiprināja. Mēs kaut ko kritizējām, un prezidents neslēpa mūsu kritisko un pat negatīvo attieksmi pret vairākiem priekšlikumiem,” pauda Putina palīgs.

Viņš piebilda, ka tikšanās laikā “īpaši tika apspriestas teritoriālās problēmas, bez kurām mēs neredzam krīzes risinājumu”.

“Pagaidām nav atrasts neviens kompromisa variants [noregulējumam miera panākšanai], bet daži amerikāņu izstrādātie risinājumi izskatās vairāk vai mazāk pieņemami, taču tie ir jāapspriež. Daži formulējumi, kas mums ir piedāvāti, mums neder. Tas nozīmē, ka darbs turpināsies,” sacīja Ušakovs.

Atbildot uz jautājumu, vai pēc šīm sarunām miers ir tuvāk vai tālāk, Ušakovs sacīja: “Noteikti ne tālāk.”

Viņš sacīja, ka Putins ar Vitkofa starpniecību nosūtījis Donaldam Trampam draudzīgu sveicienu un “vairākus svarīgus politiskus signālus”.

Ušakovs piebilda, ka Krievija un ASV ir vienojušās, ka sarunu būtību nepubliskos.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
diena ir klāt! Tramps uz Maskavu aizsūtījis ļoti savdabīgu komandu
Vienīgā alternatīva vēl postošākam karam – ASV piedāvā Ukrainai “netīru” miera darījumu ar Krieviju
“Krievija ir gatava tieši tagad,” Putins sniedz drosmīgu paziņojumu par karu ar Eiropu, kas visiem atgādina teikto pirms četriem gadiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.