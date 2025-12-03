Miers ir tuvāk vai tālāk? Kremlis pēc piecas stundas ilgušajām sarunām ar ASV atklāj, pie kā abas puses nonākušas 0
Otrdien Maskavā notika Putina sarunas ar ASV prezidenta Donalda Trampa īpašajiem sūtņiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru. Nule notikušās ASV un Krievijas sarunas bija konstruktīvas, žurnālistiem pēc sarunām sacīja Krievijas diktatora Vladimira Putina palīgs Jurijs Ušakovs.
Kremlī notika “ļoti noderīga, konstruktīva, informatīva” tikšanās ar ASV pārstāvjiem, Ušakova teikto citē ziņu aģentūra “Interfax”. Tikšanās ilga teju piecas stundas.
“Mēs, protams, ar saviem amerikāņu kolēģiem pārrunājām to projektu saturu, tos dokumentus, ko amerikāņi pirms kāda laika nodeva Maskavai, pārrunājām šos dokumentus,” sacīja Ušakovs.
Viņš norādīja, ka Maskava līdzās sākotnējam ASV plānam par noregulējumu Ukrainā ir saņēmusi vēl četrus dokumentus.
“Mēs neapspriedām konkrētus formulējumus, konkrētus amerikāņu priekšlikumus, bet pārrunājām būtību, kas ir iestrādāta šajos amerikāņu dokumentos,” klāstīja Ušakovs.
Viņš piebilda, ka tikšanās laikā “īpaši tika apspriestas teritoriālās problēmas, bez kurām mēs neredzam krīzes risinājumu”.
“Pagaidām nav atrasts neviens kompromisa variants [noregulējumam miera panākšanai], bet daži amerikāņu izstrādātie risinājumi izskatās vairāk vai mazāk pieņemami, taču tie ir jāapspriež. Daži formulējumi, kas mums ir piedāvāti, mums neder. Tas nozīmē, ka darbs turpināsies,” sacīja Ušakovs.
Atbildot uz jautājumu, vai pēc šīm sarunām miers ir tuvāk vai tālāk, Ušakovs sacīja: “Noteikti ne tālāk.”
Viņš sacīja, ka Putins ar Vitkofa starpniecību nosūtījis Donaldam Trampam draudzīgu sveicienu un “vairākus svarīgus politiskus signālus”.
Ušakovs piebilda, ka Krievija un ASV ir vienojušās, ka sarunu būtību nepubliskos.