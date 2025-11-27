Policija apstādināja, bet nezini kāpēc? Šie varētu būt iespējamie iemesli, kas piesaistīja viņu uzmanību 0
Ārzemju medijos aktualizējies jautājums par to, kāpēc arvien vairāk autovadītāju tiek apstādināti, pat ja šķiet, ka viss ir kārtībā. Izrādās, ka inspektori bieži pievērš uzmanību ne tikai pārkāpumiem, bet arī uzvedībai, automašīnas stāvoklim un citām sīkām detaļām.
To komentārā publikācijai “Tavs auto” pastāstīja patruļpolicists ar desmit gadu pieredzi.
“Ja automašīna izskatās aizdomīga vai uzvedas neparasti, mēs to pārbaudām. Bieži tieši sīkumi palīdz novērst negadījumus vai atklāt pārkāpējus,” sacīja inspektors.
Visbiežāk sastopamie apstādināšanas iemesli
Policijas darbinieki atklāj, ka ir vairākas lietas, kuras piesaista viņu uzmanību…
- Logu tonēšana. Ja stikls ir pārāk tumšs, tas likumsargiem rada aizdomas. Likumsargi nevar redzēt salonu, tāpēc šādas automašīnas bieži vien tiek pārbaudītas.
- Spoileris vai uzmanību piesaistoši uzlabojumi. Šādas automašīnas bieži tiek saistītas ar ielu sacīkstēm, un vadītāji pārsniedz atļauto ātrumu, tāpēc arī biežāk tiek apturētas uz pārbaudēm.
- Skaļa izplūdes gāzes sistēma. Tā var liecināt par tehniskām problēmām vai mēģinājumu padarīt automašīnu “sportisku”. Abi gadījumi ir iemesls apstādināt un pārliecināties, ka viss ir kārtībā.
- Vecas un lētas automašīnas. Policija var pārbaudīt dokumentus, jo starp šīm automašīnām var būt tādas, kurām ir apšaubāma reģistrācija.
- Automašīnas, kurās ir bērni. Inspektori bieži pārbauda, vai bērnu sēdeklīši ir pareizi uzstādīti un tiek domāts par drošību.
- Pasažieri bez drošības jostām. Šis ir viens no visbiežāk sastopamajiem pārkāpumiem.
- Uzvedība uz ceļa. Pēkšņi manevri, pagriezieni vai strauja bremzēšana liecina, ka vadītājs varētu būt alkohola reibumā vai neuzmanīgs.
- Ātrums. Ātruma pārsniegšana joprojām ir galvenais apstādināšanas iemesls.