Netaisnīgā tiesas procesā Krievijā Rietumu Banka var zaudēt īpašumus 16 miljonu eiro vērtībā 0
Bankas regulatīvais kapitāls var samazināties par aptuveni 4 miljoniem eiro. Maskavas Arbitrāžas tiesa 2025. gada 2. decembrī izskatīja civillietu saistībā ar Krievijas Ģenerālprokuratūras prasību pret Rietumu Banku un citām personām. Pirmās instances tiesa ir pieņēmusi lēmumu apmierināt Ģenerālprokuratūras prasību.
Ņemot vērā, ka tas ir pirmās instances tiesas nolēmums, banka to pārsūdzēs likumā noteiktajā kārtībā, aizstāvot taisnīgumu un savas likumīgās intereses.
Rietumu Bankas rīcība Krievijas teritorijā vienmēr ir likumīga un atbilstoša normatīvajiem aktiem. Visas turpmākās darbības banka detalizēti izvērtēs pēc pilna sprieduma saņemšanas un iepazīšanās ar tā tekstu.
Pēdējo gadu gaitā Rietumu Banka sadarbībā ar regulatoru ir veikusi visas nepieciešamās kapitāla korekcijas un uzkrājumus par Krievijā atlikušajiem aktīviem. Veikto preventīvo darbību rezultātā šī nolēmuma ietekme uz bankas regulatīvo kapitālu būs nenozīmīga – tas samazināsies par 4 miljoniem eiro.
Tādējādi jebkurš lietas iznākums neietekmēs bankas ikdienas darbību, tās turpmākās stratēģijas īstenošanu un regulatīvo prasību ievērošanu. Bankas kapitāla pietiekamības un likviditātes rādītāji paliks augstā līmenī, pārsniedzot normatīvus.
Rietumu Banka – tāpat kā tagad – būs lielākā vietējā kapitāla banka Latvijā, un turpinās savu attīstību un izaugsmi.