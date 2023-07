Militārie eksperti: Ukrainas pretuzbrukuma operāciju temps neliecina par strupceļu

Pašreizējais Ukrainas spēku operāciju temps neliecina par to, ka situācija ir nonākusi strupceļā un ka Ukraina nevar atgūt lielāko daļu savu teritoriju, uzskata ASV Kara studiju institūta (ISW) eksperti.

Institūts atgādina, ka Ukrainas spēki veica lēnas un pakāpeniskas kampaņas, lai bloķētu Krievijas spēku koncentrācijas rajonus Hersonas apgabalā, un veica ierobežotus sauszemes uzbrukumus Dņepras upes labajā krastā no 2022.gada augusta līdz novembrim, līdz beidzot novembra vidū piespieda krievus atkāpties no labā krasta.

Vienlaikus ISW atzīmēja, ka Krievijas ziemas-pavasara ofensīva beidzās pēc nedaudz vairāk nekā mēneša, nepanākot progresu gar Luhanskas un Harkivas apgabalu robežu.

Ukraiņu pretuzbrukumu Hersonai veidoja samērā straujas virzīšanās posmi un ilgi sagatavošanās periodi, kaujas, kuru mērķis bija novājināt krievu spēkus, un ierobežoti ieguvumi, kas galu galā novājināja krievu pozīcijas upes rietumu krastā.

Pašreizējā Ukrainas pretuzbrukuma gaita nav tik dramatiska un ātra kā tā, kuras laikā tika atbrīvota liela daļa Harkivas apgabala, bet ir daudz veiksmīgāka nekā izgāztā Krievijas ziemas-pavasara ofensīva.

Kopumā pēc tempa un sākotnējās virzības tas vairāk līdzinās lēnākajam, bet veiksmīgākajam Hersonas pretuzbrukumam, norāda ISW.



Lielbritānijas militārpersona: Krievija karā ar Ukrainu zaudējusi pusi savu kaujas spēju

Krievijas armija karā ar Ukrainu kopš pilna mēroga iebrukuma ir zaudējusi gandrīz pusi savu kaujas spēju, bet tanku zaudējumi sasnieguši aptuveni 2500 vienību, paziņojis Lielbritānijas bruņoto spēku komandieris Tonijs Radakins.

Krievija ir zaudējusi gandrīz pusi no savas armijas kaujas spējām. Pagājušajā gadā tā izšāva desmit miljonus artilērijas lādiņu, bet labākajā gadījumā tā var saražot vienu miljonu lādiņu gadā. Tā zaudēja 2500 tankus, bet labākajā gadījumā var saražot 200 jaunus tankus gadā, teikts Radakina paziņojumā.

Pēc komandiera teiktā, Krievijas mīnu lauku lielais blīvums, Ukrainas spēku gaisa seguma trūkums un nepilnīga Kijivas nodrošināšana ar tās pieprasīto militāro aprīkojumu sarežģī pretuzbrukumu kampaņu.

Vienlaikus Radakins piebilda, ka nav godīgi Ukrainas ofensīvu saistīt ar konkrētu laika grafiku, jo pretuzbrukums ir darbību kopums.

This is what #Soledar, #Donetsk region looks like now. #Russia turned it into a ghost town. pic.twitter.com/rBfb2QdU8i

— NEXTA (@nexta_tv) July 5, 2023