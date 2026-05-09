Ministrs Sprūds tikai pajokoja par to, ka viņam jādodas uz bērēm? Sekotāji pamanījuši šķietamus pierādījumus meliem 0
Pēdējās dienās Latvijā visi piedzīvojam satraukumu, lasot ziņas par droniem, kas lido virs galvas Latgalē. Vai mēs esam drošībā? Vai ierēdņi un atbildīgās iestādes reaģē pietiekami pareizi un ātri?
Viens no cilvēkiem, kuram šie jautājumi tiek uzdoti, pirmkārt, un no kura tiek sagaidītas ne tikai atbildes, bet arī rīcība, ir mūsu aizsardzības ministrs Andris Sprūds.
Tiesa gan, daudzi pasmaidīja, uzzinot, ka tieši šajās dienās viņam ieplānots atvaļinājums. Šķita – tā ir bēgšana no atbildības brīdī, kad valstij ministru tik ļoti vajag. Vēlāk gan visi neapmierinātie nedaudz aplauzās, jo tapa zināms, ka atvaļinājuma iemesls ir skumjš – ministram esot jādodas uz bērēm Polijā.
Ministrs medijiem apstiprināja, ka ir pienācis brīdis, kad līdzās darba pienākumiem īpaši svarīgi ir būt kopā ar ģimeni – viņš šajās dienās būs īsā prombūtnē Polijā, kur pēdējā gaitā pavadīs savu bērnu vectēvu.
Sestdienas rītā gan uzmanīgākajiem sekotājiem ir radušies jautājumi, vai ministrs tiešām ir devies uz bērēm. Vispirms uzmanību pievērsa publicists Lato Lapsa, kurš savā “X” kontā dalījās ar ministra ierakstu, kurā skaidri redzams, ka viņš šodien ir Rīgā, nevis Polijā, kā iepriekš tika ziņots.
Mirkli vēlāk gan izrādījās, ka ministra kungs publicēto ierakstu ir izdzēsis.
Lato Lapsa nepadevās un sāka meklēt kādu, kurš paspējis saglabāt ministra ieraksta ekrānuzņēmumu.
Komentētājiem tiešām ekrānuzņēmums ir saglabājies, un tajā redzams, ka ieraksts “X” vietnē ir ievietots no Rīgas.
Tiesa gan, ar to vien nepietiek, lai pierādītu melus par došanos uz bērēm, jo, iespējams, ierakstu no ministra profila ir ievietojis kāds no viņa palīgiem.
Tomēr neapmierinātība ar ministra darbu jebkurā gadījumā soctīklos un sabiedrībā kopumā aug augumā. Neskaitāmi ļaudis pieprasa ministra demisiju, uzskatot, ka viņš savus pienākumus nav veicis pietiekami atbildīgi.