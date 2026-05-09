Gaiļbiksīšu laiks! Kas jāzina par ievākšanu, žāvēšanu un ieguvumiem veselībai
Maijs Latvijā ir gaiļbiksīšu laiks. Dzeltenie ziedi pļavās un ceļmalu nogāzēs daudziem ir viena no pirmajām īstajām pavasara zīmēm, taču gaiļbiksīte nav tikai skaists augs pušķim. Tautas medicīnā to jau sen lieto tējās, uzlējumos un pavasara salātos, īpaši tad, kad pēc ziemas gribas vairāk spēka un mundruma.
Gaiļbiksīte jeb Primula veris ir daudzgadīgs prīmulu dzimtas lakstaugs. Latvijas dabas aprakstos minēts, ka tā ir neliels, 10 līdz 30 centimetru augsts augs ar lapu rozeti un vienpusēji nokareniem dzelteniem ziediem čemurveida ziedkopā. Visbiežāk tā sastopama pļavās, ganībās un citos zālājos.