Krievu svētku priekšvakarā Tramps izziņo pamieru Ukrainas-Krievijas karā: Šo lūgumu izvirzīju tieši es!
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka Ukraina un Krievija ir vienojušās no sestdienas ievērot trīs dienu pamieru un savstarpēji apmainīties ar 1000 gūstekņiem. Tramps sociālajos tīklos raksta, ka pamiers sestdien, svētdien un pirmdien, cerams, būs “ļoti ilga, nāvējoša un smaga kara beigu sākums”.
“Es ar prieku paziņoju par trīs dienu pamieru (9., 10. un 11. maijā) karā starp Krieviju un Ukrainu,” viņš raksta platformā “Truth Social”.
Viņš norādīja, ka Krievija šajās dienās svin Uzvaras dienu, taču arī Ukraina bija svarīga Otrā pasaules kara dalībniece.
“Šis pamiers ietvers visu aktīvo darbību pārtraukšanu, kā arī gūstekņu apmaiņu ar 1000 gūstekņiem no katras valsts.
Cerēsim, ka šis ir ļoti ilga, nāvējoša un smaga kara beigu sākums,” raksta Tramps.
Viņš pavēstīja, ka sarunas par kara izbeigšanu turpinās, piebilstot: “Un ar katru dienu mēs esam arvien tuvāk un tuvāk.”
Zelenskis apstiprināja trīs dienu pamieru un plānoto ieslodzīto apmaiņu. Arī Kremļa ārpolitikas padomnieks Jurijs Ušakovs pavēstīja, ka Krievija piekritusi Trampa iniciatīvai par trīs dienu pamieru un gūstekņu apmaiņu.
“Šajās dienās ir bijuši daudzi aicinājumi un signāli par rītdienas konfigurāciju Maskavā saistībā ar mūsu Ukrainas tālas darbības sankcijām. Spoguļveida princips mūsu rīcībā ir labi zināms, un tas tika darīts zināms Krievijas pusei. Papildu arguments Ukrainai, nosakot mūsu nostāju, vienmēr ir viena no galvenā humānā jautājuma atrisināšana šajā karā, proti, karagūstekņu atbrīvošana.
Pēc viņa teiktā, sarunu procesa ietvaros ar ASV puses starpniecību Ukraina ir saņēmusi Krievijas piekrišanu rīkot karagūstekņu apmaiņu 1000 pret 1000 karagūstekņiem.
“Tāpat jāievieš klusuma režīms 9., 10. un 11. maijā. Ukraina konsekventi strādā pie tā, lai no Krievijas gūsta atgrieztos tās cilvēki. Uzdevu mūsu komandai nekavējoties sagatavot visu nepieciešamo apmaiņai. Es pateicos Savienoto Valstu prezidentam un viņa komandai par produktīvo diplomātisko līdzdalību. Mēs ticam, ka Savienotās Valstis nodrošinās, ka Krievijas puse izpilda panāktās vienošanās,” piebilda Zelenskis.
“Ņemot vērā daudzos lūgumus, ar humāno mērķi, kas izklāstīts sarunās ar Amerikas pusi 8. maijā, es izdodu dekrētu: atļaut sarīkot parādi Maskavā, Krievijas Federācijā, 2026. gada 9. maijā. Parādes norises laikā (no 2026. gada 9. maija plkst. 10.00 pēc Kijivas laika) Sarkanā laukuma teritoriālais laukums tiek izslēgts no Ukrainas ieroču izmantošanas plāna,” teikts Zelenska parakstītajā dekrētā.
Krievijas Aizsardzības ministrija ceturtdienas vakarā paziņoja par pamieru no piektdienas līdz svētdienai saistībā ar tā dēvēto Uzvaras dienu, kas Krievijā tiks svinēta sestdien.
Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš pavēstīja, ka Ukraina ievēros klusuma režīmu no trešdienas, tomēr Krievija turpināja uzbrukumus.