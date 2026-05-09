VIDEO. Peskovs minstinās un nosarkst kā biete, saņemot jautājumu par 9. maija parādi Maskavā 0
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien izdevis dekrētu, ar kuru atļāvis Krievijai 9. maijā sarīkot parādi Sarkanajā laukumā.
“Ņemot vērā daudzos lūgumus, ar humāno mērķi, kas izklāstīts sarunās ar Amerikas pusi 8. maijā, es izdodu dekrētu: atļaut sarīkot parādi Maskavā, Krievijas Federācijā, 2026. gada 9. maijā. Parādes norises laikā (no 2026. gada 9. maija plkst. 10.00 pēc Kijivas laika) Sarkanā laukuma teritoriālais laukums tiek izslēgts no Ukrainas ieroču izmantošanas plāna,” teikts Zelenska parakstītajā dekrētā.
Dekrētā ir skaidri norādītas šī “laukuma” koordinātas – tie ir visi četri Sarkanā laukuma stūri.
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka Ukraina un Krievija ir vienojušās no sestdienas ievērot trīs dienu pamieru un savstarpēji apmainīties ar 1000 gūstekņiem.
Tikmēr ārvalstu mediji fiksējuši, kā uz šo asprātīgo paziņojumu reaģējuši Kremļa pārstāvji.
Kremlis reaģējis uz piektdien publiskoto Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska rīkojumu, ar kuru viņš atļāvis 9. maijā Maskavā rīkot parādi.
Tas bija redzams pēc Krievijas diktatora preses sekretāra Dmitrija Peskova reakcijas – komentārā Krievijas propagandistiem, atbildot uz šo jautājumu, viņš nosarka un sāka minstināties.
Krievijas propagandas publicētajā video redzams, ka Kremļa pārstāvja runā iestājās ilgāka pauze, pirms viņš spēja piemeklēt vārdus, lai atbildētu uz attiecīgo jautājumu.
Galu galā viņš Ukrainas līdera rīkojumu nosauca par “muļķīgu joku” un sacīja, ka “bēdas tam, kurš mēģina pasmieties par Uzvaras dienu”.
Peskovs arī paziņoja, ka Krievijas režīmam it kā neesot vajadzīga neviena atļauja.
A scarlet-faced Peskov commented:
"Woe to anyone who tries to mock Victory Day and makes such silly jokes.
We don't need anyone's permission to be proud of our Victory Day."
They've gone a long way from "Kyiv in three days." https://t.co/dVNCxHalbp pic.twitter.com/axhqrHeYzR
— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 8, 2026