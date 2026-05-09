Foto: Edijs Pālens/LETA

“Man blakus stāv jaunietis, iekāpj vecāka gada gājuma pāris…” sieviete Rīgas sabiedriskajā transportā nespēj valdīt aizkustinājuma asaras 0

8:32, 9. maijs 2026
Kāda “Facebook” lietotāja šīs nedēļas svētku dienā dalījusies ar aizkustinošu stāstu par piedzīvoto sabiedriskajā transportā.

Lai gan lielākoties sabiedrībā mēdzam šķelties latviski un krieviski runājošajos, šis ieraksts ir kā mēģinājums pierādīt, ka ikviens esam vērtība neatkarīgi no valodas, kādā runājam. Svarīgāks ir kaut kas pavisam cits.

Sieviete raksta: “To emociju jau tā nevar uzrakstīt, bet mēģināšu. Pa ilgiem laikiem nokļuvu sabiedriskajā transportā, tieši 4.maijā – Latvijas Neatkarības atjaunošanas gadadienā.

Man blakus stāv jaunietis, ap gadi 20 varbūt, austiņās. Iekāpj vecāka gada gājuma pāris – sirms kungs solīdā uzvalkā un tikpat skaisti saposusis kundze viņam blakus. Droši vien uz kādu svētku koncertu dodas.

Nu, lūk, un tad notiek kas manu sirdi sildošs – jaunietis izņem austiņu un kungam pasaka, cik skaisti viņi izskatoties!

Jaunietis to saka krievu valodā. Kungs pasakās un visi turpina stāvēt.

Pie izkāpšanas kungs pieiet pie jaunieša un latviešu valodā saka: “Latvijai ir vajadzīgi visi, arī krievu valodā runājošie, tādi kā tu.”

Jaunietis piecēlās, viņi smaidot paspieda viens otram roku un šķīrās. Un es aiz viņiem aizkustinājuma asarās. Es gribētu, kaut visi mēs tā spētu būt vienkārši cilvēki cilvēkiem mūsu zemē Latvijā, un šī ainiņa apliecināja, ka savu cerību vēl varu nenorakt, un ziniet vēl – viņi paši – katrs atsevišķi – bija priecīgi par savu rīcību!”

