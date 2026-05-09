Kāda mamma Salaspils iedzīvotāju publiskajā grupā dalījusies ar video, kur kādam BMW šoferim strauju apdzīšanu, apdraudot viņas dēla dzīvību.
Vēlos padalīties ar nepatīkamu situāciju! Vakar vakarā braucot mājās, kāds lops, kurš lidoja ar BMW X5,apdzenot priekšā braucošu transportlīdzekli, ieskaitot mūsu mašīnu, lielā ātrumā, pārkāpjot visus ceļa satiksmes noteikumus, gandrīz notrieca manu dēlu, kurš tajā brīdī pārvietojās ar mopēdu. Mēs braucām aiz mopēda!”
Savs komentārs ir arī satiksmes speciālistam Ērikam Griģim: “Par savu videosižetu priecājas tikai panikas cēlājs, kam ir mūžīgs apbižotā naids pret BMW braucējiem. Naids, ka viņam nav tāds auto, prieks, ka radās iemesls izteikties soctīklā, prieks, ka kāds piekritīs viņa pārdzīvotajām šausmām, kam var nepiekrist pat paša dēls. Iespējams, viņš nākotnē vēlēsies tikt pie tāda braucamā kā BMW!
Vai videosižetā redzamā lēnā braukšana aiz mopēda vadītāja ir attaisnojama? Ceļu satiksmes noteikumi transportlīdzekļa vadītājam aizliedz traucēt ceļu satiksmi, bez vajadzības braucot ar pārāk mazu ātrumu.
Filmētājs brauc lēni aiz mopēda vadītāja, bet viņu aizmugurē brauc vēl viens automobilis, tāpēc ar BMW braucošais cenšas noskaidrot lēnās braukšanas iemeslu un to, vai ir iespējams apdzīt.
Neredzot filmētāja automobilī ieslēgtu avārijas gaismas signalizāciju, kas liecinātu par to, ka transportlīdzeklim ir kāds no satiksmes noteikumu 223. punktā minētajiem bojājumiem. Un vismaz aiz divu priekšējo automobiļa gabarītiem neredzot tā priekšā lēni braucošo mopēda vadītāju, BMW vadītājs saprot, ka filmētājs pārkāpj satiksmes noteikumus, bez iemesla braucot lēni un ar savu lēno braukšanu traucē, aizturot aiz sevis aizmugurē braucošos.
Tad BMW vadītājs nolemj apdzīt, braucot kādas divas reizes ātrāk par apdzenamajiem. Diennakts tumšajā laikā šāds ātrums var likties biedējošs, jo naktī ātrums liekas lielāks, nekā tas ir patiesībā. Nespriedīšu, cik ātri katrs brauca, bet iespējams, ka apdzenot atļautais braukšanas ātrums netika pārsniegts. Kādu pārkāpumu apdzenot pieļāva BMW vadītājs? Ceļa apzīmējumi.
BMW vadītājs šķērsojot uzbrauca 936. ceļa apzīmējumam, kas apzīmē virzienu saliņas transportlīdzekļu plūsmu sadalīšanās vai sakļaušanās vietās, kā arī sadalošo joslu un drošības saliņu sākumu un beigas. Šim ceļa apzīmējumam viņam bija aizliegts uzbraukt. Sods, kas paredzēts par šo pārkāpumu – par uzbraukšanu uz 936. ceļa apzīmējumam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā.
Par lēnu braukšanu un par lēnu braukšanu bez iemesla traucējot citiem, nav paredzēti. Praksē ir bijuši atsevišķi gadījumi, kad apzināta satiksmes kavēšana, tostarp arī pārāk lēna braukšana, ir kvalificēta kā agresīva braukšana, jo tā rada traucējumus citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.”
Protams, ka zem šī ieraksta savas domas izteica arī komentētāji.
Tur gan redzams, ka cilvēku domas dalās — daļa aicina video nodot policijai un saukt BMW vadītāju pie atbildības, savukārt citi uzskata, ka pati situācijas autore ar lēnu braukšanu aiz mopēda varējusi radīt bīstamus apstākļus.
Kāds komentētājs norāda: “Iesniedz šos video Gaujas ielā Rīgā un šo indivīdu sauks pie atbildības!” Līdzīgi raksta arī citi, aicinot vērsties pašvaldības vai Valsts policijā, nevis tikai publicēt sūdzību sociālajos tīklos.
Taču liela daļa komentētāju aizstāv BMW vadītāju vai vismaz norāda, ka situācija neesot tik viennozīmīga. Vairāki cilvēki pievērš uzmanību tam, ka automašīna ar mammu, pēc viņu domām, braukusi pārāk lēni — aptuveni 20 līdz 30 km/h vietā, kur atļautais ātrums esot 50 km/h. “Tu brauc ar 20–30 km/h vietā, kur atļauti 50, un brīnies, ka tevi apdzina?” raksta kāds komentētājs.
Vēl kāds piebilst, ka, braucot tik lēni aiz mopēda, tumsā aizmugurē braucošais šoferis varējis mopedu laikus nepamanīt. “Viņš uzsāka jūsu apdzīšanas manevru, bet varbūt pusceļā tikai pamanīja mopēdu,” spriež komentētājs, uzsverot, ka šādā gadījumā vadītājam nācies apdzīt abus.
Daļa cilvēku pārmet arī to, ka bērns vakarā pārvietojies ar mopēdu pa ceļu. Komentāros vairākkārt parādās jautājums, vai tumšā diennakts laikā šāda braukšana bijusi droša un vai vecākiem pašiem nevajadzēja rūpīgāk izvērtēt apstākļus. “Nākamreiz padomājiet par bērna drošību arī no savas puses,” raksta kāds lietotājs.
Citi uzsver, ka mopedistiem būtu jāturas pēc iespējas tuvāk brauktuves labajai malai un jācenšas netraucēt kopējo satiksmes plūsmu. “Mopēdu vadītājiem jābrauc iespējami tuvāk brauktuves labajai malai,” norāda kāds komentētājs.
Tajā pašā laikā netrūkst arī tādu, kuri asi kritizē BMW vadītāju. Kāda komentētāja raksta, ka, palasot komentārus, vairs nav jābrīnās, kāpēc uz Latvijas ceļiem notiek tik daudz avāriju ar smagām sekām. Citi norāda, ka pat tad, ja priekšā braucošais pārvietojas lēnāk, tas nedod tiesības veikt bīstamu apdzīšanu vai pārkāpt nepārtraukto līniju.
Vairāki komentētāji mēģina situāciju vērtēt no abām pusēm — BMW, iespējams, rīkojies nesmuki, tomēr arī sūdzības autorei un mopēda vadītājam būtu jāņem vērā satiksmes plūsma un redzamība. “Lēna braukšana arī ir agresīva braukšana bez pamatota iemesla,” raksta kāds komentētājs, piebilstot, ka šajā situācijā “koks ar diviem galiem”.
Diskusijā izskan arī pārmetumi, ka cilvēki pārāk bieži steidz nosodīt tikai vienu pusi. Vieni uzskata, ka BMW šoferis “normāli apbrauca” un attālums bijis pietiekams, citi — ka “gandrīz” arī ir brīdinājuma signāls un šādas situācijas nevajadzētu atstāt bez ievērības.
Kopumā komentāri rāda, ka sabiedrībā šādi gadījumi izraisa ļoti asu reakciju. Vieniem galvenais jautājums ir agresīva apdzīšana un bērna drošība, bet citiem — pārāk lēna braukšana, mopēda atrašanās uz ceļa tumšā laikā un satiksmes kavēšana. Tomēr vairāki komentētāji ir vienisprātis: ja video tiešām redzams iespējams pārkāpums, tas jāiesniedz policijai, lai situāciju izvērtē speciālisti, nevis jāiztiesā tikai sociālajos tīklos.