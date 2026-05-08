“Visas kases slēgtas. Pie tām apmulsis stāv pensionāru pāris ar pilnu iepirkumu grozu…” Vai kāds ir padomājis par viņiem? 38
Kā var secināt no vietnē “X” izvērstās diskusijas, nu klasiska aina, kas arvien biežāk atkārtojas visā Latvijā, veikalos vairs no rītiem nedarbojas kases. Pašapkalpošanās gan kases darbojas, bet daudziem vecāka gadagājuma cilvēkiem vai tiem, kuri “ar tehnoloģijām uz jūs”, tas joprojām ir liels šķērslis.
Joprojām daudzi seniori nevēlas vai nemāk ātri skenēt preces, meklēt svarus dārzeņiem un risināt sistēmas kļūdas, īpaši agri no rīta, kad prāts vēl nav tik ass. Rezultātā – apmulsums, stress, aizkaitinājums un sajūta, ka veikals tevī vairs neredz klientu, bet bezmaksas darbinieku.
Komentāros pieļauj, ka lielveikalu tīkli Latvijā arvien vairāk paļaujas uz pašapkalpošanos, lai ietaupītu uz darbiniekiem darbaspēka deficīta apstākļos. Ērti jaunākajai paaudzei, bet daļai sabiedrības – reāls šķērslis ikdienas iepirkšanās. Lūk, komentāru izlase!
Tur ir pašapkalpošanās kases, tai skaitā tādas, kur var maksāt ar skaidru naudu.
— andrisg (@andrisg15) May 7, 2026
Nu nez, mans tētis un mamma (86 gadi un 78) arī tikai skaidro naudu izmanto, viņiem nav ne kartes, ne internetbankas. Nedomāju, ka viņi būtu pelnījuši tikt apsaukāti par naudas atmazgātājiem.
— Naivā no laukiem (@NaivaaLaukje) May 8, 2026
Daudzos veikalos ir šī problēma. Mana mamma tagad iet tikai uz tādu veikalu, kur ir strādājoša kase.
— ezerkalnuricis (@ezerkalnuricis) May 8, 2026
Es vienmēr saucu kasieri. Un kasiere nāk ar pārbolītām acīm, it kā es viņai parādā būtu.😁
— RAIVIS (@RAIVISKUTILA) May 7, 2026
Tagad katrā Rimi ir arī viena pašapkalpošanās kases naudas atmazgātājiem, kur var iebāzt skaidruci.
— Studija B22 (@B22B89570) May 8, 2026
Tai pašā Siguldas Rimi pēc 21:00 vienīgais pircējs, pašapkalpošanās kase un viss OK. Darbiniece pabāza galvu ap stūri pajautāja vai pats tikšu galā un devās tālāk plauktus krāmēt. Tas nenija šokolādē.
— Rukicc (@ArnisRukis) May 8, 2026
Man nav bez maksas jāstrādā par Rimi kasieri.
— Sniegs (@SnowSnowySnow) May 8, 2026
Oooo, laikam esi pamanījis cenu samazinājumu kopš pašapkalpošanās kašu ieviešanas?
— Sniegs (@SnowSnowySnow) May 8, 2026