Rajevs ir pārliecināts: 9. un 10. maijā Krievija var veikt jaunus, vardarbīgus triecienus 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
0:16, 9. maijs 2026
Viedokļi

Krievijas piedāvātā uguns pārtraukšana no 9. līdz 10. maijam, visticamāk, nenovedīs pie reālas vardarbības mazināšanās, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” norādīja Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs un Saeimas deputāts Igors Rajevs.

Kas to būtu domājis? 9 lietas, kas deviņdesmitajos bija ikdiena, bet tagad kļuvušas par turīgo privilēģiju
Kokteilis
Karjeras lēciens vai atlūgums uz galda? Zodiaka zīmes, kurām šomēnes darbā gaidāmi nemierīgi laiki
Kokteilis
Tikai šīm četrām zodiaka zīmēm ir spēks izturēt grūtus laikus; pārējie vienkārši raudās
Lasīt citas ziņas

Viņš skaidroja, ka Ukraina taktiski piedāvāja sākt uguns pārtraukšanu jau no 6. maija, tādējādi pagarinot iespējamo atelpas periodu. Ja Krievija patiesi būtu ieinteresēta nešaut 9. un 10. maijā, tā varētu piekrist arī agrākam uguns pārtraukumam.

Tomēr, pēc Rajeva teiktā, tas nav noticis. Krievijas uzbrukumi turpinājās, Ukraina atbildēja, un tas praktiski neizbēgami var novest pie jauniem triecieniem arī 9. maijā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Receptes
5 vienkārši pagatavojamas marinādes receptes gardam šašlikam un steikam
Krievu svētku priekšvakarā Tramps izziņo pamieru Ukrainas-Krievijas karā: Šo lūgumu izvirzīju tieši es!
Garisons par dronu uzlidojumiem: Katram pašam jāizdomā plāns, kā sevi pasargāt

Rajevs pieļāva, ka Krievijas vadība varētu gatavot nopietnākus triecienus pēc šiem datumiem — 10. vai 11. maijā. Par to, viņaprāt, liecina paaugstināta kaujas gatavība un gatavošanās atbildes triecieniem vairākās vietās, kur Krievijai ir izvietotas nozīmīgas raķešu sistēmas.

Viņa vērtējumā 9. un 10. maijs Ukrainā var būt pietiekami vardarbīgs periods.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Putins būrī! Sociālajos medijos izsmej Krievijas lēmumu “Uzvaras dienas” parādi aizvadīt bez militārās tehnikas
“Krievija ir spiesta slēpties!” Putina Uzvaras dienas parāde šogad būs mazākā gandrīz 20 gadu laikā, lietuviešiem ir ideja, kas aiz tā slēpjas
Putina pēdējie draugi viens pēc otra atsaka dalību parādē: viena līdera klusēšana izbrīna jo īpaši
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.