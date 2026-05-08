Rajevs ir pārliecināts: 9. un 10. maijā Krievija var veikt jaunus, vardarbīgus triecienus
Krievijas piedāvātā uguns pārtraukšana no 9. līdz 10. maijam, visticamāk, nenovedīs pie reālas vardarbības mazināšanās, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” norādīja Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs un Saeimas deputāts Igors Rajevs.
Viņš skaidroja, ka Ukraina taktiski piedāvāja sākt uguns pārtraukšanu jau no 6. maija, tādējādi pagarinot iespējamo atelpas periodu. Ja Krievija patiesi būtu ieinteresēta nešaut 9. un 10. maijā, tā varētu piekrist arī agrākam uguns pārtraukumam.
Tomēr, pēc Rajeva teiktā, tas nav noticis. Krievijas uzbrukumi turpinājās, Ukraina atbildēja, un tas praktiski neizbēgami var novest pie jauniem triecieniem arī 9. maijā.
Rajevs pieļāva, ka Krievijas vadība varētu gatavot nopietnākus triecienus pēc šiem datumiem — 10. vai 11. maijā. Par to, viņaprāt, liecina paaugstināta kaujas gatavība un gatavošanās atbildes triecieniem vairākās vietās, kur Krievijai ir izvietotas nozīmīgas raķešu sistēmas.
Viņa vērtējumā 9. un 10. maijs Ukrainā var būt pietiekami vardarbīgs periods.