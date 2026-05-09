Rēzeknē arī aizvadītajā naktī tika izsludināts apdraudējums gaisa telpā, patrulēja NATO iznīcinātāji 0

LETA
7:58, 9. maijs 2026
Sestdienas naktī Rēzeknes, Ludzas, Alūksnes un Balvu novados izsludinātais apdraudējums gaisa telpā ir beidzies, liecina paziņojums mājaslapā “112.lv”.

“Apdraudējums gaisa telpā ir beidzies un papildus informācija sekos Nacionālo bruņoto spēku (NBS) sociālo tīklu kontos “Latvijas armija”,” teikts paziņojumā.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka Rēzeknes, Ludzas, Alūksnes un Balvu novados sestdienas naktī tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Informācija par to bija pieejama arī mājaslapā “112.lv”.

NBS informēja, ka aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.

NBS arī skaidroja, ka kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Tāpat NBS norādīja, ka ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.

Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts, ir iespējama, uzsver NBS.

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Guntars Skudra (JV) aģentūrai LETA sestdienas naktī pavēstīja, ka pašvaldībā saņēma informāciju par patrulēšanu un NATO iznīcinātāju pacelšanu gaisā. Naktī pašvaldībai nebija ziņu, ka būtu nokritis kāds drons.

Līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā.

Ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti. Divi no tiem nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu.

