Garisons par dronu uzlidojumiem: Katram pašam jāizdomā plāns, kā sevi pasargāt
Par dronu incidentu, reaģēšanas plāniem, Krievijas agresiju un mūsu valsts aizsardzību – TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” saruna ar ūdens dronu ražotāja “NEWT21” valdes priekšsēdētāju, bijušo ĀM valsts sekretāru Jāni Garisonu.
Pēc nesenā dronu incidenta daudziem iedzīvotājiem bija neziņa, kā rīkoties šādā situācijā, ko darīt, kurp doties vai nedoties. Garisons stāsta, ka viņš pats bijis līdzīgā situācijā, atrodoties laukos tuvu robežai.
“Četros no rīta saņēmu šūnu apraides īsziņu par apdraudējumu. Jā, atzīšos godīgi, arī es sākumā biju apmulsis, bet tad sāku skatīties apkārt savā viensētā, zīmēt galvā plānu, kā rīkoties, no kurienes varētu lidot drons, kur atrodas koki, kur pagrabs, kā visus nogādāt drošībā.”
Viņš uzsver, ka šāds plāns katram jāizdomā pašam, ka to mūsu vietā nedarīs ne bruņotie spēki, ne kāda cita institūcija.
“Pamatzināšanām gan ir jābūt, bet katram pašam jāizanalizē situācija. Man, piemēram, apkārt mājai ir daudz lielu koku austrumu pusē un skaidrs, ka tiem drons neizlidos cauri. Drons nav raķete,” savā pieredzē dalās Garisons. “Būsim godīgi, viensēta nekad arī nebūs mērķis, bet miers nāk no tā, ka tu zini, kā rīkoties,” viņš piebilst.
