"9. maijs ir sācies…" Latgalieši apjukuši par naktī saņemtajiem trauksmes ziņojumiem ar neskaidro informāciju
Sestdienas naktī Rēzeknes, Ludzas, Alūksnes un Balvu novados izsludinātais apdraudējums gaisa telpā ir beidzies, liecina paziņojums mājaslapā “112.lv”. “Apdraudējums gaisa telpā ir beidzies un papildus informācija sekos Nacionālo bruņoto spēku (NBS) sociālo tīklu kontos “Latvijas armija”,” teikts paziņojumā.
Tikmēr iedzīvotāji ir apjukuši par naktī piedzīvoto un steidz viens otram uzdot jautājumus interneta forumos, novēroja LA.LV.
“Facebook” grupā “Rēzeknes forums”, kurā ir vairāk nekā 27 tūkstoši dalībnieku, pie ieraksta par nakts trauksmi ir simtiem komentāru. Ļaudis dalās, cikos un kādus paziņojumus saņēmuši, izsaka dažādus minējumus, jūtas nepietiekami informēti.
Latgalieši raksta, ka paziņojumus saņēmuši naktī, pēc plkst.1.00. Anatalijs vienā no pirmajiem komentāriem mierina, ka viņa draugi esot atsūtījuši ziņu, ka šie droni ir “nekaitīgi”.
Toms ir apjucis par notiekošo, nesaprot, kur meklēt vairāk informācijas, citi viņam atbild, taču arī izklausās līdzīgi apjukuši:
Kristīna sūdzas, ka paziņojumi naktī nāk ar milzīgu troksni, bet kāds cits viņai atbild, ka to skaņu var atslēgt, bet tad no rīta pēc tam jābrīnās, kas apkārt ir noticis.
Kāds no lietotājiem pievērsis uzmanību būtiskai neskaidrībai: “Šoreiz neraksta, kuros novados tieši, interesanti.” Bet kāda sieviete skaidro, ka satraukums šoreiz esot plašāks, ziņas it kā saņēmuši cilvēki Rēzeknes, Ludzas un Alūksnes pusē.
Ir jūtams satraukums, vēlme lūgt Dievu un mierināt bērnus:
Ruslana ieraksts skan pavisam biedējoši: “Šis ir tikai sākums, turpmāk kļūs vēl sliktāk.. Pēc 3. reizes fiksējot, ka no Latvijas lidoja drons, Baltijas valstīs var sākties speciāloperācija, un, spriežot pēc Krievijas Federācijas publicētajiem dokumentiem, notikusi likumīgo mērķu paplašināšanās.” Rasma gan uzreiz norāda, ka šis cilvēks tikai sēj paniku: “Trollis, kurš mēģina ieviest lielàku paniku. Ievēroju, ka atšķirībā no pirmās reizes, šodien forumu komentāros parādās troļļu profili- rēzeknieši, neticiet šitiem sūdiem!”
Irina notiekošo saista ar datumu un raksta: “9.maijs ir sācies…”
Sandis cenšas apklusināt komentētājus, kuri neapmierināti ar skaļajiem paziņojumiem telefonos: “Brīnos par cilvēkiem, kuri izsaka pretenzijas pret šūnapraides paziņojumiem! Jūs neprotat atslēgt paziņojumus savos telefonos? Manuprāt, lai kaut 10 reizes diennaktī nāk tas paziņojums, ja ir kaut mazākā varbūtība, ka tas var palīdzēt. Kuram nepatīk, tad vienkārši atslēdziet un nečīkstiet!”
Dzintra un vēl vairāki komentētāji pēc kāda laika raksta: “Jēzus…jau otrais brīdinājums bļauj!”
“Kamēr Latvija Ukrainai atļaus izmantot savu gaisa telpu dronu lidojumiem, tikmēr tā būs ļoti bieži,” raksta Marija.
Solvita ir uztraukusies: “Atnāca. Tā ka tiešām uztraukums. Rokas dreb. Cik jau var?”
Vēlāk jau cilvēki izsaka minējumus, ka varbūt tās vispār bija mācības? Viņi ziņo, ka apdraudējums ir beidzies, taču miegs ir iztraucēts.