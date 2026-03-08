Tramps paziņo, ka sarunas ar Irānu viņu neinteresē 0
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka nav ieinteresēts sarunās ar Irānu, un atzinis, ka ASV militārā operācija beigsies tikai tad, kad Teherānai vairs nebūs funkcionējošas armijas vai jebkādas vadības pie varas.
Kā vēsta laikraksts “The Guardian”, sestdien, runājot ar reportieriem lidmašīnā “Air Force One”, Tramps sacīja, ka sarunas nebūtu nepieciešamas, ja tiks iznīcināti visi Irānas potenciālie līderi un Irānas armija.
“Beznosacījumu padošanās. Tas notiks, kad viņi padosies vai kad vairs nevarēs cīnīties un nebūs neviena, kas to spētu izdarīt,” sacīja Tramps.
“Kādā brīdī, manuprāt, vairs nebūs neviena, kas varētu teikt: “Mēs padodamies”,” viņš piebilda.
Trampa atbildes nekonkrētība apgrūtina viņa politiskā mērķa noteikšanu šajā konfliktā – ko prezidents vēlas no Irānas un kādu lomu viņš spēlēs valsts nākamā līdera izvēlē.
Vienlaikus kļuva skaidrs, ka Tramps ir pieņēmis galīgo lēmumu neizmantot kurdus iebrukumam, atzīstot, ka tas sarežģītu jau tā saspringto situāciju, neskatoties uz to, ka šī ideja tika apspriesta Vašingtonā pēc plašsaziņas līdzekļu ziņām, ka kurdus apbruņo CIP.
“Es negribu, lai kurdi iebrūk,” sacīja Tramps. “Viņi ir gatavi, bet es viņiem teicu, ka negribu, lai viņi iebrūk. Karš jau tāpat ir pietiekami sarežģīts arī bez kurdu iesaistīšanas.”
Irāna turpina uzbrukumus Persijas līča valstīm
Persijas līča valstis svētdien ziņo par jauniem Irānas raķešu un dronu uzbrukumiem, bet Irāna tikmēr sola turpināt uzbrukumus kaimiņvalstīm.
Saūda Arābija, Apvienotie Arābu Emirāti, Katara un Kuveita ziņo par jauniem uzbrukumiem.
Kuveitas nacionālais naftas uzņēmums paziņoja par jēlnaftas ieguves samazināšanu piesardzības dēļ, kamēr valsts bruņotie spēki pavēstīja, ka ir reaģējuši uz vairākiem dronu un raķešu uzbrukumiem.
Dronu uzbrukuma mērķis bija degvielas tvertnes Kuveitas starptautiskajā lidostā.
Oficiālā Kuveitas ziņu aģentūra vēsta, ka ugunsgrēks lidostā pakļauts kontrolei, un cilvēki nav nopietni cietuši.
Armija dronu uzbrukumu nosauca par “tiešu uzbrukumu svarīgajai infrastruktūrai”.
Atsevišķā paziņojumā teikts, ka “daži civilie objekti cieta materiālus zaudējumus, ko radīja pārtveršanas operāciju rezultātā krītošie fragmenti un atlūzas”.
Kuveitas Iekšlietu ministrija paziņoja, ka divi robežsargi “tika nogalināti pildot savu valsts pienākumu”.
Apvienoto Arābu Emirātu Aizsardzības ministrija paziņoja, ka pretgaisa aizsardzība reaģē uz “raķešu un dronu draudiem no Irānas”, savukārt Bahreinas Iekšlietu ministrija paziņoja, ka ir iedarbinātas gaisa trauksmes sirēnas.
Kataras Aizsardzības ministrija svētdien paziņoja, ka dienu iepriekš uz valsti tika izšautas desmit ballistiskās raķetes un divas spārnotās raķetes, taču lielākā daļa no tām tika pārtvertas un upuru nav.
Saūda Arābijas Aizsardzības ministrija arī ziņoja, ka pārtverti un iznīcināti 15 bezpilota lidaparāti, kas bija ielidojuši karalistes gaisa telpā, tostarp mēģināts uzbrukt diplomātiskajam kvartālam galvaspilsētā Rijādā.
Uzbrukumi notika, neraugoties uz to, ka Irānas prezidents atvainojās Persijas līča valstīm par iepriekšējiem uzlidojumiem. Viņš pavēstīja, ka pret tām vairs nevērsīsies, ja vien triecieni vispirms netiks veikti no to teritorijas.
Taču dažas stundas vēlāk Irānas tieslietu sistēmas vadītājs paziņoja, ka tiks turpināti triecieni objektiem Persijas līča valstīs, kas ir “ienaidnieka rīcībā”.