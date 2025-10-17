“Mūžīgā pilnmēness valsts, prāts pametis smadzenes… ” Divas partijas iesniegušas kontroversiālus priekšlikumus grozījumiem likumā; sievietes neapmierinātas 4
Divas partijas cer uz grozījumiem likumā, kurā šķietami būtu apdraudētas sieviešu tiesības pār savu ķermeni.
Rīgas domes deputāte Mairita Lūse dalās pārdomās platformā “Threads”: “Aborts ir kļuvis par tēmu arī Latvijas politikā. Nacionālās apvienības deputāti kopā ar Ramonu Petraviču no LPV ir iesnieguši priekšlikumus Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā. Visi tie ir baisi. Izcelšu vienu.
Obligāta konsultācija pirms grūtniecības pārtraukšanas, gan sievietei, gan BĒRNA TĒVAM! Iedomājamies situāciju. Vardarbīgs vīrietis izvaro savu sievu. Viņa vēlas veikt abortu un aiziet no šīm attiecībām. Vīrietis nepiekrīt iet uz konsultāciju un aborts netiek veikts. Tā ir NA un LPV demogrāfijas politika?
Tie paši cilvēki, kas grib denonsēt Stambulas konvenciju, vēlas arī ierobežot abortus. Viņus neinteresē sieviešu aizsardzība, bet gan gluži otrādi – sieviešu tiesību ierobežošana un mūsu attālināšana no Eiropas.”
Sievietes komentāros nav mierā ar šādu priekšlikumu no abām partijām.
Agnese raksta: “Tad, kad vīrieši sāks riskēt gan ar savu fizisko, gan morālo veselību iznēsājot un dzemdējot bērnu, tad viņi varēs sākt izteikt viedokli abortu jautājumā.”
Arī Elīna ir nepatīkami pārsteigta: “Nupat ir sajūta, ka nesenā pilnmēness iespaidā lielai daļai visi putniņi kolektīvi pametuši bēniņus.”
“Man draudzene vakar pa dienu pareģoja, ka aborti tūlīt būs dienas kārtībā. Viņa deva pāris mēnešus – bet nepagāja ne diena. Kas var būt labāks par šo – kā brukt virsū sievietēm…,” interesantā situācijā dalās Inese.
Madara ir dusmīga: “Šis goda vārds būs mans pēdējais piliens. Daudz ko var paciest, bet ja kaut kādas Petravičas var kaut ko tādu nodarīt citām sievietēm un grib nodarīt, ar visu nenormālo NA pa priekšu, tas ir necilvēcīgi un slimi.”
Arī Lienei ir ko teikt: “Bet bija jau jūtams, ka drīz leks pakaļ ASV arī šajā jautājumā. Diezgan briesmīgi.”
“Nav pierādījumu, ka abortu aizliegumi uzlabotu demogrāfiju — tieši pretēji. Aizliegumi rada nelegālas manipulācijas, bīstamas procedūras un sieviešu veselības sabrukumu. Sievietes spiestas braukt, piemēram, uz ārzemēm, aug nelegālo abortu skaits, notiek spontāno abortu izraisīšana — dzimstību tas nepalielina, tikai riskus. Abortu neizvēlas kā kontracepciju — tas ir galējais, smags lēmums. Un nē — sieviete nav inkubators. Viņai ir tiesības lemt par savu ķermeni,” dalās Kristīne.
“Par kādu konsultāciju ir runa? Aiziet uz abortu nav aiziet pie friziera, to var izdarīt tikai ar ginekologa nosūtījumu, kura dabūšanai šāda vizīte/ konsultācija jau eksistē (tiesa, bez potenciālā tēva iesaistes un es nedomāju, ka tas vispār ir reāli izpildāms). Vai kaut kas pēdējā laikā ir mainījies? Medicīniskie aborti vispār nebūtu šai katlā metami,” nesaprašanā ir Ieva.
Savukārt Lelda norāda, ka Latvija ir mūžīgā pilnmēness valsts.
Aģentūra LETA priekšlikumu skaidro sīkāk
Opozīcijas partiju Nacionālās apvienības (NA) un “Latvija pirmajā vietā” (LPV) deputāti Jurgis Klotiņš (NA), Jānis Grasbergs (NA) un Ramona Petraviča (LPV) ir iesnieguši priekšlikumus grozījumiem Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā, aicinot Latvijā ieviest obligātas konsultācijas sievietēm, kas vēlas pārtraukt grūtniecību pēc savas vēlēšanās.
Opozīcijas politiķi iecerējuši likumā prasīt, ka grūtniecei, kura vēlas mākslīgi pārtraukt grūtniecību, kā arī topošā bērna tēvam, valsts nodrošinātu iespēju saņemt apmācīta speciālista konsultāciju. Ministru kabinets noteiktu prasības šādu speciālistu izglītībai, konsultēšanas apmācības programmas saturu un apmācības kārtību speciālistiem, kā arī informēšanas kārtību par iespēju saņemt konsultāciju un konsultācijas norises vadlīnijas.
Šobrīd konsultēt drīkst ģimenes ārsts, ārsts – psihoterapeits, ginekologs vai cita ārstniecības persona, bet deputāti uzskata, ka konsultēt tiesīgo loks esot jāpaplašina. Priekšlikumu iesniedzēju ieskatā, konsultēt varētu arī psihoterapijas speciālisti, psiholoģijas speciālisti, dūlas un vecāku emocionālā atbalsta speciālisti.
Deputāti apgalvo, ka viņu iecere paredzot, ka šādām konsultācijām būtu jānorit “bez pamācīšanas un aizbildnieciskas attieksmes”. Tās iznākums nebūšot iepriekš noteikts, bet to noteikšot grūtniece pati.
Viņu ieskatā, konsultācijā varētu detalizēti apspriest un iedziļināties, kādi ir iemesli “par” vai “pret” grūtniecības pārtraukšanu vai grūtniecības turpināšanu. Deputāti domā, ka konsultācijā varētu sniegt informāciju par pieejamo atbalstu dzīvei ar bērnu, kas ietver, piemēram, informāciju par finansiālu palīdzību un palīdzību bērna aprūpē. Tāpat konsultācijā varētu sniegt informāciju par iespēju atdot bērnu adopcijai. Ja nepieciešams, grūtniece varēšot saņemt informāciju par to, kur ir pieejams aborts, un kādas aborta metodes tiek piedāvātas noteiktās iestādēs.
Priekšlikumi paredz noteikt, kādos gadījumos personai būtu obligāts pienākums saņemt šādu konsultāciju, un kādos gadījumos personai būtu tikai tiesības saņemt šo konsultāciju, respektīvi, kad tās nebūtu obligātas.
Pašlaik likumā jau ir paredzēts, ka grūtniece šādu konsultāciju var saņemt, ja viņa to vēlas. Priekšlikumu iesniedzēji uzskata, ka likumam vajag vairāk “aizsargāt nedzimušu dzīvību”, tāpēc atbilstošāka būtu tāda kārtība, ka noteiktos gadījumos konsultācija ir obligāta.
Arī topošā bērna tēvam būtu pienākums saņemt konsultāciju gadījumā, ja tiek plānota grūtniecības pārtraukšana pēc sievietes vēlēšanās, klāsta ieceres autori. Savukārt citos likumā noteiktajos gadījumos, kad tiek plānota grūtniecības pārtraukšana, topošā bērna tēvam būtu tiesības saņemt konsultāciju.
Papildus grozījumi arī nosaka, ka tiesības saņemt konsultāciju būtu arī pacientes, kura jaunāka par 16 gadiem, vecākiem vai aizbildnim.
Deputāti rosina noteikt, ka norīkojumu uz grūtniecības pārtraukšanu pēc sievietes vēlēšanās drīkst izsniegt tikai tad, ja ir saņemts apliecinājums, ka sieviete ir saņēmusi noteikto konsultāciju.
Deputāti rosina noteikt, ka grozījumi stātos spēkā no 2027. gada 1. janvāra, jo esot vajadzīgs laiks Ministru kabinetam iecerēto uzdevumu izpildei.