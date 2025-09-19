“Mums nav tiesību izlemt – kāds piedzims vai nepiedzims!” Arhibīskaps atklāj baznīcas nostāju aborta jautājumā 0
Rinalds Grants, Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps, TV24 raidījumā “Dienas personība” atklāj skaidru baznīcas nostāju homoseksualitātes un abortu jautājumos.
“Esmu jau vairākas reizes sacījis, ka cilvēki, kas sevi identificē kā homoseksuāļi, viņiem ir vieta baznīcā. Varbūt nesagaidot, ka tas kaut kādā veidā tiek akceptēts kā tāda veida dzīvesveids, bet, ja viņi meklē Dievu un grib saņemt atbalstu savā garīgajā ceļā, tad viņiem ir vieta baznīcā. Tādi cilvēki baznīcā ir,” pauž Grants.
Runājot par abortiem, uz ko Latvijā sievietēm ir tiesības, Grants cer, ka baznīca arī turpmāk būs tā vieta, kas iestāsies par dzīvību. “Dzīvība ir dārga vērtība. Mums, cilvēkiem, nav tiesības izlemt, kāds piedzims vai nepiedzims,” uzskata arhibīskaps.
Viņš pauž, ka arī mēs šeit šobrīd varētu nebūt, ja vecāki nebūtu nosliekušies par labu “dzīvības dāvanai”. Tāpat viņš uzskata, ka baznīca ir labākais, kas var runāt nedzimušo bērnu vārdā.
Kā norāda valsts prezidents Edgars Rinkēvičš, Latvijas sabiedrība ir dažāda un daudzveidīga, kurā katram indivīdam ir tiesības īstenot apziņas un reliģijas brīvību, kā arī brīvi noteikt savu attieksmi pret reliģiju, tostarp veikt reliģiskās darbības.