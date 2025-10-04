“Nākamie trīs mēneši būs izšķiroši!” “Dzīvais Nostradams” izsaka brīdinājumu par globālās kārtības izmaiņām 0
“Dzīvais Nostradams” nācis klajā ar kārtējo pareģojumu, vēsta ārvalstu prese.
Pagājušā mēneša beigās ASV Kara ministrs Pīts Hegsets (agrāk pazīstams kā Aizsardzības ministrs) sasauca visus ģenerāļus uz sanāksmi Virdžīnijā.
Iepriekš skaidrs iemesls sanāksmei netika sniegts, kas radīja bažas par kādu nozīmīgu paziņojumu vai attīstību, kam varētu būt nopietnas globālas sekas. Kā izrādījās, Hegsets pulcētajiem ASV ģenerāļiem lika zaudēt svaru un sagatavoties iespējamai izvietošanai ASV teritorijā.
Ilgajā runā Hegsets sūdzējās par militārās vides “woke” kultūru un paziņoja, ka vēlas redzēt beigas resnajiem ģenerāļiem.
Uzstāšanās laikā, kad auditorija bija pārsvarā klusa, sekoja ASV prezidents Donalds Tramps, kurš jokoja, ka viņš nekad nav iegājis telpā, kur valdītu tik liels klusums.
Neskatoties uz to, ka sanāksme izskatījās pēc nepamatoti uzpūsta notikuma, “Dzīvais Nostradams” intervijā “Daily Mail” norādīja, ka tā faktiski atklāja tūlītēju krīzi vai stratēģisku steidzamību.
Parapsihologs Atoss Salomē apgalvoja:
“Šī sanāksme var novest pie jaunām aliansēm, negaidītiem samazinājumiem vai pat izmaiņām globālajā kārtībā. Nākamie trīs mēneši būs izšķiroši, lai saprastu, vai mēs saskaramies tikai ar administratīvu reorganizāciju, vai arī sagatavošanos daudz plašākai ģeopolitiskai transformācijai.”
Tātad, starp šo brīdi un Ziemassvētkiem būs skaidrs, kāds bija sanāksmes patiesais mērķis.
Salomē arī ieteica, ka sanāksme bija domāta kā kolektīvās lojalitātes pārbaude ģenerāļiem, lai redzētu, vai viņi sekos Trampa administrācijas plāniem.
Saskaņā ar “The Guardian”, daži ASV militārās vadības pārstāvji bažījās, ka viņiem varētu tikt lūgts izrādīt lojalitāti Trampam vai uzzināt, ka daži augstākie virsnieki tiks atlaisti.
Beigās nevienu neatlaida, nozīmīgas ziņas netika paziņotas, un daudziem palika sajūta, ka sanāksme varēja būt vienkārši e-pasts. Tomēr “Dzīvais Nostradams” uzsver – laiks rādīs.
Nākamie trīs mēneši var būt izšķiroši
Vīrietis, kuram piešķirts segvārds “Dzīvais Nostradams”, brīdina, ka tuvākajos mēnešos var notikt būtiskas izmaiņas globālajā kārtībā.
Parapsihologs Atoss Salomē šo segvārdu ieguvis pēc tam, kad apgalvoja, ka pareizi prognozējis koronavīrusa pandēmiju un Karalienes Elizabetes II nāvi.