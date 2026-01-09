VIDEO. FOTO. Knapi, knapi – Tramps acīmredzami nebija formā. Pieaug bažas par viņa veselību 48

Donalds Tramps nonācis acīgās sabiedrības uzmanības centrā saistībā arī ar to, ka, kā apgalvo kritiķi, pa Air Force One kāpnēm nesen viņš pārvietojies neparasti piesardzīgi, tāpēc atkal aktualizēti jautājumi par viņa veselības stāvokli.

ASV prezidents Floridā ieradās 20. decembrī, bet Vašingtonā atgriezās 4. janvārī. Ceļojuma laikā viņš izmantoja gaisa spēku bāzi Merilendā, lai pārsēstos no Air Force One uz helikopteru Marine One.

Kā eksta portāls Express, brīdī, kad Tramps kāpa lejā pa lidmašīnas pakāpieniem, viņš izskatījās saspringts – stingri turējās pie margas un skatienu bija pievērsis sarkanajam paklājam. Sperot pirmo soli, šķita, ka Trampa kāja noslīd uz nākamā pakāpiena, pirms viņš ar otru roku satver arī otro margu, lai noturētu līdzsvaru.

Nokāpis līdz skrejceļam, prezidents uz brīdi apstājās, salutēja klātesošajām amatpersonām un pamāja presei. Īsajā ceļā līdz Marine One Tramps, šķiet, sāka novirzīties pa kreisi, prom no helikoptera durvīm, turklāt bija manāms, ka viņš velk labo kāju, pirms tomēr spēja uzkāpt pa helikoptera kāpnēm.

Šis notikums sekoja prezidenta intervijai laikrakstam The Wall Street Journal, kurā Tramps atzina, ka vairāku veselības problēmu dēļ viņam bijusi nepieciešama medicīniska palīdzība. Viņš pastāstīja, ka jūlijā apmeklējis Valtera Rīda militāro medicīnas centru sakarā ar nelielu pietūkumu apakšstilbos. Ultraskaņas izmeklēšanā atklāts, ka Trampam ir hroniska venoza mazspēja.

Kā par novēroto raksta The Daily Beast, preses konferences laikā, kurā viņš aicināja karavīrus aizturēt Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro un viņa sievu Siliju Floresu, Tramps runājis neparastā tonī un neskaidri.

Sociālajā tīklā X kāds skatītājs rakstīja: “Neskaidra un dārdoša runa – diplomātija vai vēla vakara sarunu šovs?” Cits komentētājs piebilda: “Viņš nespēj noturēt tēmu, atkārtojas un izskatās, ka tūlīt nokritīs.”

Vēl kāds lietotājs ironizēja: “Viņš runā neskaidri šņukst – laikam jau pāri viņa “miega laikam””.

ASV prezidents Donalds Tramps dažādos laikos
Tramps vizītē Lielbritānijā
Protesti pret Trampa politiku ASV

