FOTO. Nākamajam karalim jāsarkst no kauna – mazais princis publiski parāda britiem, kurš mājās ir īstais “boss” 0
Princis Luiss aizvadītājos Ziemassvētku dienā vēlreiz pierādīja, ka ir viens no spilgtākajiem un dzīvākajiem britu karaliskās ģimenes locekļiem. Septiņus gadus vecais princis kopā ar vecākiem, princi Viljamu un princesi Ketrīnu, piedalījās tradicionālajā Ziemassvētku pastaigā Sandringemā, kur zēna uzvedība nepalika nepamanīta ne faniem, ne karaliskajiem ekspertiem.
Lai gan parasti Luisa jautrā daba visbiežāk izpaužas lielos pasākumos, piemēram, uz Bekingemas pils balkona, šoreiz tieši Ziemassvētku pastaiga kļuva par brīdi, kad nākamā karaļa jaunākais dēls parādīja savu raksturu. Ar vienu zīmīgu žestu Luiss lika noprast, ka viņš nekautrējas būt pats arī stingrā protokola apstākļos.
Bijusī BBC karaliskās ģimenes korespondente Dženija Bonda intervijā laikrakstam The Mirror norādīja, ka Luiss šajā pastaigā izskatījies pārliecināts un pat mazliet valdonīgs.
Viņasprāt, īpaši uzkrītošs bijis brīdis, kad zēns atteicies uzvilkt vilnas cepuri, kuru kāds no klātesošajiem bija uzdāvinājis princim Viljamam, tādejādi skaidri parādot, kurš šajā situācijā ir “boss”.
Vēl viens moments, kas izraisīja smaidu klātesošajos, notika, kad Viljamam tika pasniegta dāvanā šokolāde. Lai gan dāvinātājs arī teica, ka saldums paredzēts Luisam, jaunais princis ne mirkli nevilcinājās – viņš izrāva šokolādi tēvam no rokām un piespieda to pie krūtīm, skaidri paužot savu sajūsmu. Šis brīdis tika nofilmēts un strauji izplatījās sociālajos tīklos, kur fani Luisa spontanitāti nodēvēja par burvīgu un patiesu.
Ziemassvētkus Velsas ģimene pavadīja Sandringemas namā kopā ar karali Čārlzu un citiem karaliskās ģimenes locekļiem. Pēc svētkiem viņi, visticamāk, atgriezās savās mājās Norfolkā. Tiek arī uzskatīts, ka svētku laikā bērni – Luiss, princis Džordžs un princese Šarlote – pavadīja laiku kopā ar princeses Ketrīnas vecākiem, Kerolu un Maiklu Midltoniem, ar kuriem viņiem ir īpaši tuvas attiecības.