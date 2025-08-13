“Dzīvais Nostradams” izsaka zinātniekiem neglaimojošu faktu, kas skar visu planētu: Viņi visu šo laiku to ignorēja 15
Brazīlijas parapsihologs Atoss Salome, pazīstams kā “Dzīvais Nostradams”, izteicis jaunu satraucošu prognozi, šoreiz saistītu ar citplanētiešiem. Viņš kosmosā “saskatījis” to, ko zinātnieki, visticamāk, nepamanīs.
Atoss Salome pievērsis uzmanību 3I/ATLAS — trešajam zināmajam starpzvaigžņu objektam, kas iekļuvis Saules sistēmā pēc 1I/Oumuamua 2017. gadā un komētas Borisovs 2019. gadā, vēsta LADBible.
Objektu pirms diviem mēnešiem atklāja ATLAS izpētes teleskops Čīlē, un NASA ātri apstiprināja, ka tas nāk no ārpuses mūsu Saules sistēmas.
Novērojumi liecina, ka 3I/ATLAS nav asteroīds, bet gan objekts ar komu — gāzes un putekļu mākoni —, kura izmērs ir aptuveni 20 līdz 24 kilometri.
Hārvardas Universitātes profesors Avi Lēbs norādījis, ka, ja 3I/ATLAS nav komēta, tā varētu līdzināties objektam no Artura C. Klārka romāna Rendezvous with Rama, kurā starpzvaigžņu objekts izrādās citplanētiešu kosmosa kuģis. Ņemot vērā, ka 3I/ATLAS ir aptuveni 200 reizes lielāks par 100 metrus garo 1I/Oumuamua, Lēbs uzskata, ka tā izmērs “nešķiet loģisks”.
Savukārt “Dzīvais Nostradams” apgalvo, ka tas ir “kosmosa kuģis, kas maskēts kā zvaigzne”. “Maskēšanās ir nepieciešama, jo mēs vēl neesam gatavi saskarei, un objekta trajektorija ir pārāk precīzi aprēķināta, lai būtu dabiska,” uzsver Salome.
Viņš piebilst: “Šīs maskēšanās laikā objekts var mainīt savu misiju. Tas var aktivizēt sensorus, mainīt kursu vai pat sākt raidīt signālus ārpus Saules sistēmas. Tā nav nejauša astronomiska sakritība, bet gan koordinēta darbība.”
Salome arī norāda, ka cilvēce tikai tagad sāk apzināties, ka mūs vēro, taču ne naidīgi, bet gan analītiskos nolūkos. “3I/ATLAS ir tikai sākums. Zinātniskā elite ignorē to, ko nesaprot. Taču tie, kas spēj izprast senos kodus, kabalistiskās kartes un okultos ierakstus, zina: mēs jau gadu tūkstošiem esam daļa no novērošanas matricas,” secina ekstrasenss.