VIDEO. NATO arī jaunajai paaudze: alianse iet "TikTok" un "Instagram" ceļu, lai skaidrotu savu lomu un nākotnes virzienus







Līdzīgi kā lielākajai daļai organizāciju, arī NATO vajag palīdzību, lai piesaistītu jauno paaudzi, vēsta “Time”.

NATO ik dienu risina nopietnas problēmas Ukrainas kara kontekstā. Lai saglabātu savu nozīmību mūsdienu pasaulē, NATO ir vērsusies pie grupas pie 20 gadu veciem influenceriem, lai viņi izplatītu NATO vēstījumu arī jaunu paaudžu vidū.

Ziemeļatlantijas līguma organizācija uzaicināja 16 satura veidotājus no dažādām valstīm, ieskaitot Apvienoto Karalisti, Vāciju un Franciju, kuriem ir sekotāji tādās sociālo mediju plaformās, kā “TikTok” un “Instagram” un citos, piedalīties NATO samitā Vašingtonā no 9. līdz 11. jūlijam. Papildus tam ASV Aizsardzības un Valsts departamenti aicināja vēl 10 influencerus no ASV.

Šis solis ir atzīšanās, ka tradicionālo plašsaziņas līdzekļi, kuri pilnībā pārklāj virkni sanāksmes notikumu, varbūt nesasniedz Z paaudzi.

Tas arī parāda, ka ilglaicīgām institūcijām, piemēram NATO, arvien vairāk ir nepieciešams domāt ārpus ierastās kastes, lai stiprinātu sabiedrības atbalstu — it īpaši tagad, kad bijušais ASV prezidents Donalds Tramps un citi Republikāņi ir aicinājuši samazināt ASV izdevumus Eiropas aizsardzībai.

Alianse sedza satura veidotāju ceļošanas izdevumus. NATO nav izvirzījusi redakcionālu kontroli pār satura veidotāju publicētajiem ierakstiem, kā arī viņi par to nesaņem samaksu, skaidro NATO pārstāvis Toms Peire-Kosta. Viņš neatklāja uzaicināto influenceru vārdus, bet oficiālajos NATO sociālo mediju kontos var atrast paskaidrojošu video par alianses izcelsmi, ko veidojis 25 gadus vecs Vašingtonas sociālo mediju satura veidotājs Entonijs Polkarijs.

“Satura veidotājiem ir iespēja apmeklēt NATO Publisko forumu un komunicēt ar daudziem ekspertiem un augsta līmeņa NATO un sabiedroto amatpersonām,” e-pastā raksta Peire-Kosta.

Šī nav pirmā reize, kad grupa satura veidotāju apmeklē NATO, līdzīga programma tika organizēta arī 2022. gadā.

Polkarijs intervijā norādīja, ka viņu uzaicināja palīdzēt izstrādāt ievadvideoklipu, bet viņš nevarēja piedalīties šajā influenceru programmā sanāksmes laikā, citu pasākumu dēļ, kuros viņam jāpiedalās.

Viņš uzskata, ka līdzīgi kā viņš, arī citi satura veidotāji var palīdzēt nodot NATO vēstījumu paaudzei, kura pavisam drīz būs pie varas.

“Mūsu paaudze drīz pārņems varu. Daudzi cilvēki, daudz gudrāki par mani, vadīs šo valsti,” viņš stāsta. “Es uzskatu, ka šīm organizācijām ir pienākums nodrošināt, ka jaunās paaudzes zina, ko viņi dara.”

Otrdien Kanādas vēstniecībā Vašingtonā 22 gadus vecā Amanda Rounda sēdēja mediju sadaļā, klausoties Kanādas premjerministra Džastina Trudo uzrunu par klimata izmaiņu ietekmi uz drošību. Viņa uzmanīgi klausījās, domādama, kā nodot dienas notikumus saviem 161,700 “TikTok” sekotājiem.

Rounda teica, ka viņas paaudze neizmanto tradicionālos plašsaziņas līdzekļus, it īpaši ja tie ir par maksu. Viņi parasti iegūst informāciju no sociālajiem medijiem, viņa teica.

Viņa ir redzējusi, kā dezinformācija izplatās kā ugunsgrēks. Tāpēc, viņasprāt, NATO uzaicinājums ir laba iespēja palīdzēt viņas auditorijai — galvenokārt meitenēm un jaunām sievietēm vecumā no 16 līdz 24 gadiem — izprast NATO nozīmi.

“Es uzskatu, ka tā ir nepieciešama organizācija, it īpaši mūsu politiskajā situācijā, ņemot vērā ne tikai aizsardzību, bet arī citus tuvojošos draudus, piemēram, klimata izmaiņas, es aicinu jauniešus iesaistīties vairāk,” mudina jauniete.

Šajā nedēļā Vašingtonā gandrīz 30 influenceru grupai ir auditorija apmēram 40 miljoni dažādos sociālo mediju kanālos, raksta Valsts departamenta pārstāvis e-pastā.

“Mēs zinām, ka arvien vairāk cilvēku iegūst ziņas, izmantojot sociālo mediju kanālus, tāpēc piesaistot satura veidotājus NATO samita laikā, mēs rīkojamies, lai sasniegtu lielāku auditoriju un izskaidrotu alianses nozīmi.”