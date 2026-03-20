NATO izved karavīrus no Irākas saistībā ar karu Tuvajos Austrumos
NATO pārvietojusi personālu no savas misijas Irākā uz Eiropu, ņemot vērā saspringto drošības situāciju Tuvajos Austrumos, piektdien paziņojis NATO spēku komandieris Eiropā ģenerālis Aleksuss Grinkevičs.
“Vēlos pateikties Irākas Republikai un visiem sabiedrotajiem, kas palīdzēja NATO personāla drošā pārvietošanā no Irākas,” teikts Grinkeviča paziņojumā.
“Es vēlos pateikties arī uzticīgajiem NATO misijas Irākā vīriešiem un sievietēm, kas turpināja savu misiju šajā periodā. Viņi ir īsti profesionāļi,” teikts paziņojumā.
Tagad misija turpinās darboties no alianses operatīvā štāba Neapolē.
NATO sākotnēji nepublicēja datus par to, cik cilvēku izvesti no Irākas. Avoti NATO ziņoja, ka runa ir par vairākiem simtiem cilvēku.
NATO evakuācijas operācija notika pēc nesenajiem Irānas uzbrukumiem mērķiem Irākā.
Teherāna ir vairākkārt uzbrukusi mērķiem Persijas līča valstīs, atriebjoties par februāra beigās sākto Izraēlas un ASV bombardēšanas kampaņu. Irāka robežojas ar Irānu, un tajā atrodas vairākas Rietumu militārās bāzes.
2018. gadā sāktās NATO misijas Irākā galvenais mērķis ir novērst teroristu grupējuma “Islāma valsts” atdzimšanu. Šo centienu ietvaros NATO spēki apmācījuši Irākas militārpersonas.
Arī Polija nesen paziņoja, ka tā, saskaņojot ar NATO sabiedrotajiem, izvedusi savus karavīrus no Irākas.