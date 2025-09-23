“Ne visiem vīriešiem tas patīk!” “Ērkšķu” dāmu starpā pirmais kašķis 0
Kamēr “Caur ērkšķiem uz…” jaunās sezonas dāmas nākamajā pieturvietā gaida pārējās dalībnieces, gaiss piepildās ar smiekliem un strīdiem. Vispirms par jautru epizodi parūpējas Dace, kura pamana, ka Ilze uzvilkusi bikses otrādi. Pārējās dalībnieces skaļi smejas, vērojot, kā Ilze steigšus labo savu apģērbu.
Drīz vien saruna ievirzās nopietnākā virzienā. Ksenija atklāj, ka viņai ir trīs bērni, taču Ilze viņu pārtrauc un skarbi aizrāda: “Beidz tos pupus reklamēt! Nevajag tos visiem rādīt.” Ksenija neapmulst un atbild: “Jā, man ir skaistas krūtis.”
Ilze gan nepiekāpjas. “Nav gan. Ne visiem vīriešiem tas patīk,” saka Ilze un pieiet klāt Ksenijai lai aiztaisītu jaku. Ksenija pauž, ka viņas izpratnē “tādas krūtis ir skaistas”. Viņa arī uzsver, ka speciāli pucējusies raidījumam, lai skaista būtu.
“Tu neesi skaista! Tu stāvi vienkārši, reklamē silikona pupus,” atcērt Ilze. Aizkadrā Ilze turpina uzsvērt, ka tāds izskats neesot skaists. “Kas tur smuks? Kam patīk čamdīt silikona pupus?” jautā Ilze un smejoties piebilst, ja “stingrāk piespiedīs, var pārsprāgt”.
Ilze turpina diskutēt ar Kseniju un pauž, ka, viņasprāt, silikona krūtis esot “pēdējais tizlums”, un uzsver savu “dabisko” krūšu priekšrocības. “Man ir “sporta pupiņi”, man nevajag krūšturi vilkt, jo man nekarājas. Un es nestaigāju mākslīga. Man ir vīrs, bijušais vīrs un mīļākais,” lepni Ilze paziņo.
Savukārt cita “Ērkšķu” dalībniece Elīne aizkadrā pauž, ka pati nav pētījusi, vai Ksenijas krūtis ir īstas vai mākslīgas. “Neesmu skatījusies, mani neinteresē. Bet ir tāda sajūta, ka viņa it kā izrādās ar krūtīm – stumj visur viņas kadrā: iekšā, ārā, pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju. Pupi visur,” spriež Elīne.
Karstās diskusijas par to, kas ir pievilcīgāk – dabiskas vai mākslīgas krūtis – pārtrauc jaunās dalībnieces Lauras pievienošanās.
VIDEO: